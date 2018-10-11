فيدرر ودجوكوفيتش يتأهلان إلى ربع نهائي شنغهاي للتنس

تأهل السويسري روجر فيدرر، والصربي نوفاك دجوكوفيتش، اليوم الخميس، إلى دور الثمانية من بطولة "شنغهاي" لأساتذة التنس ذات الألف نقطة، ليواصل كل منهما مسعاه لحصد اللقب من أجل حجز وصافة التصنيف العالمي لمحترفي رياضة الكرة الصفراء.



وجاء تأهل فيدرر، المصنف الأول بالبطولة والثاني عالميا، إلى ثمن النهائي بفوز صعب على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت بمجموعتين لواحدة بواقع (6-3 و2-6 و6-4)؛ ليلاقي في الدور الثالث الياباني كي نيشيكوري الفائز بدوره على الأمريكي سام كويري بمجموعتين نظيفتين بواقع (7-6 و6-4).



وتقدم دجوكوفيتش، المصنف الثاني بالبطولة والثالث عالميا، إلى الدور ذاته بفوز سهل على الإيطالي ماركو تشتشيناتو بمجموعتين دون رد بواقع (6-4 و6-0)؛ ليواجه في الدور المقبل الجنوب أفريقي كيفين أندرسون، المتغلب بدوره على اليوناني ستيفانوس تستسيباس بمجموعتين دون مقابل بواقع (6-4 و7-6).

