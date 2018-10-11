ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

وزير الآثار ممثلا لمصر بالقمة 17 للمنظمة الدولية للفرانكفونية..صور

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:19 م
صدى البلد
علاء المنياوي
شارك الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، مُمثلا عن جمهورية مصر العربية، في فعاليات افتتاح القمة السابعة عشر للمنظمة الدولية للفرانكفونية،والتي إنطلقت اليوم الخميس في العاصمة الأرمينية يريفان.

وقد افتتح رئيس الوزراء الأرميني القمة بحضور رئيس الجمهورية الأرميني، ورئيس مدغشقر المؤقت، بوصف بلاده الرئيس السابق للقمة التي عُقدت في تناناريف في ٢٠١٦.

كما شارك في الافتتاح عدد كبير من رؤساء الجمهوريات ورؤساء وزراء الحكومات منهم الرئيس الفرنسي، والسويسري، ورئيس الوزراء الكندي، ورؤساء لبنان وتونس والنيجر وتشاد ورواندا وإفريقيا الوسطي، ورئيس وزراء الكونغو الديمقراطية وأمير موناكو، حيث يشارك ٣٨ رئيس دولة ورئيس وزراء ووفود ٨٤ دولة وحكومة بالاضافة إلي مديري العديد من المنظمات الاقليمية والدولي.

تستمر اعمال القمة يومين،وسيصدر عنها اعلان القمة السابعة عشر للمنظمة تحت اسم إعلان يريفان للحياة سويًا، ومن المنتظر صدور وثيقة تحمل اسم نداء يريفان تنادي بتطبيق قيم الديمقراطية واحترام التعدديات الثقافية والاجتماعية وقبول الآخر، كما من المنتظر صدور عدد من القرارات المختلفة التي تتناول القضايا التي تهم الدول الأعضاء في المنظمة.

كانت مصر قد انضمت لوكالة الثقافة والتعاون الفني الناطقة بالفرنسية عام ١٩٨٣ ثم أسهم أمين عام الأمم المتحدة الراحل د. بطرس بطرس غالي في تطوير تلك الوكالة ليدشن منظمة جديدة تحمل اسم المنظمة الدولية للفرانكفونية عام ١٩٩٧ مُتخذًا من باريس مقرا لها، وتولي منصب أول أمين عام لها حتي عام ٢٠٠٢ وخلفه الرئيس السنغالي الأسبق عبده ضيوف حتي عام ٢٠١٢.

كما تستضيف مصر منذ عام ١٩٨٩ الجامعة الإفريقية لخدمة التنمية في افريقيا والمعروفة باسم جامعة سنجور بالاسكندرية والتي اسهمت في تخريج وتدريب الآلاف من الكوادر الإفريقية الشابة، وهي تعد أحد الأجهزة الأربعة الرئيسية التي تقوم عليها منظمة الفرانكفونية جنبًا إلي جنب مع الوكالة الفرانكفونية للجامعات التي تستضيف الاسكندرية ايضًا مكتبًا لها، ورابطة رؤساء المدن الفرانكفونية وقناة TV 5 Monde الدولية الناطقة بالفرنسية.
وزير الآثار ممثلا لمصر بالقمة 17 للمنظمة الدولية للفرانكفونية..صور
وزير الآثار ممثلا لمصر بالقمة 17 للمنظمة الدولية للفرانكفونية..صور
وزير الآثار ممثلا لمصر بالقمة 17 للمنظمة الدولية للفرانكفونية..صور
وزير الآثار ممثلا لمصر بالقمة 17 للمنظمة الدولية للفرانكفونية..صور
وزير الآثار ممثلا لمصر بالقمة 17 للمنظمة الدولية للفرانكفونية..صور
وزير الآثار ممثلا لمصر بالقمة 17 للمنظمة الدولية للفرانكفونية..صور

ترشيحاتنا

وزير شئون النواب: أخبار سارة لمزارعي القطن خلال أيام

شاهد.. 10 رسائل من السيسي للمصريين فى الندوة التثقيفية.. أهمها حول هشام عشماوي

طريقة لتخسيس الكرش بسرعة فائقة

السيسي: 30 يونيو 2020 هتشوفوا مصر دولة تانية.. فيديو

فكري صالح يطالب الأهلى بمعالجة على لطفى نفسيا

تغييرات بالجملة فى تشكيل منتخب مصر أمام سوازيلاند.. تعرف عليها

المحكمة العسكرية تصدر حكما بإعدام ١٧ إرهابيا لاستهدافهم الكنيسة البطرسية والمرقسية

السعودية تحذر مواطنيها من الإعصار لبان في سلطنة عمان

الرئيس لـ الشعب: والله هذه أكثر مرة أتعامل وأتحدث معكم بكل صدق.. فيديو

الرئيس السيسي يبكي على الهواء .. فيديو

أول قرار رسمى من ريال مدريد بشأن قضية الاغتصاب الخاصة برونالدو

شاهد.. السيسي يُقبل رأس أرملة صاحب فكرة تدمير خط بارليف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

محافظ بني سويف يفتتح إعادة إعمار 30 منزلا في قرية الحيبة بالفشن.. صور

غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور

فيديو

شاهد..آثار إعصار مايكل المدمر على ولاية فلوريدا الأمريكية
شاهد.. الاعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي كلية الحقوق بالشرطة
مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: شكل الحرب فى مصر اختلف.. فيديو
في الذكرى الخامسة لرحيله.. وديع الصافي صاحب الألقاب الـ3.. عظيمة يا مصر سبب حصوله على الجنسية المصرية.. تزوج من فتاة خارج الوسط ولديه 6 أبناء.. صور وفيديو
عدالة السماء.. وفاة لص أثناء سرقة محل حلاقة فى البساتين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟