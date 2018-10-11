الاستثمار في طريقه للازدهار.. قرار بإنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين.. ونواب: قرار جريء.. ويؤكد دعم الدولة للاستثمار.. ويصب في مصلحة الاقتصاد

وزير المالية يقرر إنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين مع الضرائب والجمارك

موازنة البرلمان: قرار المالية جريء

ياسر عمر: خطوة تؤكد دعم الدولة للإستثمار

نظير: سيدعم الاقتصاد المصري ويحسن مستوى المعيشة

عقب اختيارها كأفضل بلد للاستثمار داخل القارة السمراء لعام 2019، تسعى الدولة المصرية لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في هذا المجال، لما له من آثار إيجابية في تحقيق الرخاء والنمو لاقتصادنا.وفي هذا الإطار اصدرت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط، قرارًا بإنشاء وحدة جديدة بوزارة المالية لدعم المستثمرين فى حل مشاكلهم مع مصلحتي الضرائب والجمارك، وذلك فى إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتى المالية والاستثمار والتعاون الدولى، وحرصهم على التواصل الجاد والفعال مع المستثمرين وحل مشكلاتهم وتقديم أوجه الدعم والمساعدة من خلال تيسير الإجراءات وحل المشاكل الجمركية والضريبية وتذليل المعوقات التى قد تواجه بيئة الاستثمار فى مصر فيما هو مرتبط بوزارة المالية والمصالح التابعة له، هذا ما أشاد به نواب البرلمان واصفين القرار بالجرىء الذي سيعمل علي دفع عجلة التنمية للأمام.وفي هذا الشأن قال النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار وزارة المالية بعمل وحدة جديدة من خلالها يتم التواصل الفعلي مع المستثمرين ودعمهم وحل مشاكلهم يعد من أجرأ القرارات التي اتخذتها الوزارة .وأشاد الفقي، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" بجهود وزير المالية الدكتور محمد معيط، مؤكدا إلمامه بكل أمور الدولة ومعرفته بها، بجانب اهتمامه بمجال الاستثمار في مصر والعمل علي توفير مناخ ملائم لهم، يهتم أيضا بإقامة مشروعات عامة متعلقة بالجماهير كالصحة والتعليم وغيرهما من المجالات.وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن المشروعات العملاقة وشبكات الطرق العالمية التي أنُشئت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لعبت دورا هاما في جذب المستثمرين لمصر.كما نوه النائب إلى عدد من المشروعات التي من شأنها تحريك عجلة الاستثمار، كقانون المنازعات الضريبية وقانون الإعفاءات الضريبة والاستثمار والإفلاس وقانون التمويل التجاري.ومن جانبه أشاد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار وزير المالية وحل مشاكلهم مع الضرائب والجمارك، خاصة أن هذه المصالح تعوق أعمال المستثمرين.وأشار عمر، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، إلي أن الدولة تعمل علي تنشيط المناخ الاستثماري داخل مصر، وذلك لدفع عجلة التنمية إلى الأمام، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، لذلك حرصت مصر علي التواصل الفعلي مع المستثمرين لمعرفة العقبات التي تعثر استثماراتهم.وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه تم عمل بعض القوانين التي من شأنها مساعدة المستثمرين والممولين في أداء عملهم، مثل قانون الإعفاء من الغرامات والذي سيسهم فى إتاحة الفرصة للممولين لسداد الدين مع إعفائهم بنسب متدرجة من فوائد التأخير.بينما وصف النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالقرار الإيجابي والذي يعمل علي زيادة الاستثمار داخل مصروأضاف نظير في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن هذه القرارات الجريئة تساعد علي تنشيط وتدعيم الاقتصاد المصري وبالتالي تحسين مستويات المعيشة وإيجاد العديد من فرص العمل الحقيقية للحد من مشكلة البطالة.وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هذا القرار سوف يعمل علي تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد مجالا قويا يساهم في حل مشكلة البطالة لدينا.