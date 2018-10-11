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حوادث

إخماد حريق بمعرض للأجهزة الكهربائية بشبين القناطر دون خسائر

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:23 م
حريق - ارشيفيه
حريق - ارشيفيه
إبراهيم الهوارى
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب في معرض للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بشبين القناطر حيث تم اخماد النيران لمنع امتدادها ولم يسفر الحريق عن وقوع اى اصابات او خسائر في الأرواح.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة باندلاع حريق في معرض للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بشبين القناطر. 

وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وتبين من المعاينة نشوب حريق بمعرض للأجهزة الكهربائية بشارع الشيخ سعيد بشبين القناطر وتم والسيطرة عليها دون خسائر في الأرواح وتولت النيابة التحقيق.

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