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برلمان

غضب في البرلمان من وزيرة التضامن بسبب وقف معاش الضمان الاجتماعي عن آلاف الأسر

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:13 م
عبدالهادي القصبي
عبدالهادي القصبي
ماجدة بدوي_فريدة محمد
انتقدت النائبة رشا إسماعيل ، قيام وزارة التضامن الاجتماعى، بوقف معاش الضمان الاجتماعى عن آلاف الأسر الفقيرة بدعوى إضافتهم لبرنامج تكافل وكرامة كبديل عن معاش الضمان.

وطالبت النائبة، خلال اجتماع لجنة التضامن المنعقد برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبى لمناقشة خطة عمل اللجنة، باستدعاء وزيرة التضامن غادة والى ومناقشاتها فى أسباب تأخر إضافة المواطنين، الذين توقف صرف معاشات الضمان لهم مؤكدة على ضرورة تفعيل الرقابة بشكل أوسع على أنشطة وزارة التضامن.

وأكدت النائبة أن الزيارات الميدانية لدور الأيتام ورعاية المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة، تحتاج إلى اهتمام أكبر خلال الفترة المقبلة لاسيما أن هناك مشاكل كبيرة داخل تلك الأماكن.

كما طالبت، باتخاذ إجراءات رقابية على الحكومة ودعوة وزيرة التضامن لتقديم كشف حساب للجنة ولنواب البرلمان.  

وقالت إن الكشف سيتضمن تقييم بعض المبادرات التي أطلقتها الوزارة مثل تكافل وكرامة والمعاشات و بخصوص مشاكل وشكاوى المواطنين.

وعلق رئيس اللجنة عبد الهادي القصبي: نستدعي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والى ومتابعة ما تم تنفيذه بشأن توصيات وملاحظات اللجنة بشكل عام وتوصيات اللجنة بشأن الموازنة العامة، و كلّف النائبة رشا اسماعيل بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بخصوص ما ورد في برنامج الحكومة وكذلك توصيات الموازنة.

وكلّف القصبي بعض النواب بمتابعة بعض المهام على أن يقوم محمد ابو حامد بمتابعة ما يحدث في ملف العدالة الاجتماعية و مؤسسات الدفاع الاجتماعي و مراكز الاغاثة.

كما كلّف القصبي النائبة مهجة غالب بمتابعة ما يخص ملف الاسرة و كافة مشاكلها و سبل التصدي لها و قوانين الاحوال الشخصية و المصلحة الفضلى للاسرة المصرية.

وكلّف أيضا النائبة هبة هجرس بمتابعة مشاكل دور الأيتام وذوي الإعاقة على ان تتابع النائبة كارولين ماهر ملف المسنين والمشكلات التي تواجههم والجمعيات الخاصة.

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