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برلمان

رئيس اللجنة الأولمبية يهدي أشرف رشاد درع المسلة الفرعونية

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:11 م
المهندس هشام حطب
المهندس هشام حطب
ماجدة بدوي
أهدى اليوم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، النائب أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة، بالبرلمان درع المسلة الفرعونية للجنة الأولمبية.

حضر لمقر البرلمان رئيس اللجنة الأولمبية المهندس هشام حطب لتقديم التهنئة للنائب أشرف رشاد الشريف بتولية رئاسة اللجنة بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول خلفا للمهندس فرج عامر الذى تولي رئاسة لجنة الصناعة.

وتتكون هيئة مكتب لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع من المهندس أشرف رشاد رئيسا للجنة وكلًا من النائبين عماد سعد حمودة، والنائب محمود حسين، بمنصبي الوكيلين، والنائب ياسر سلومة أمينا للسر.

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