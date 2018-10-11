ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

كريم درويش: نسعى لتشكيل جمعية صداقة برلمانية مع أرمينيا

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:09 م
لجنة العلاقات الخارجية
لجنة العلاقات الخارجية مع السفير الأرميني بالقاهرة
فريده محمد
ناقشت هيئة مكتب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش رئيس اللجنة، مع أرمن ملكونيان سفير جمهورية أرمينيا بالقاهرة تشكيل جمعية صداقة قوية تربط الجانبين المصري والأرميني.

شهد اللقاء النائب اللواء صلاح عقيل وكيل اللجنة والنائب طارق الخولي أمين سر اللجنة.

أكد النائب كريم درويش على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وأن هناك قضايا ذات اهتمام مشترك تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال السفير ميلكونيان إن مصر وأرمينيا تجمعهما علاقة قوية والدليل على ذلك الزيارات المتبادلة بين البرلمانيين المصري والأرميني، كما عبر عن رغبة بلاده في إجراء مزيد من التعاون بين البلدين، مؤكدا أن البرلمان الأرميني لديه جمعية الصداقة الأرمينية المصرية بالبرلمان الأرميني، مطالبا بسرعة تشكيل جمعية الصداقة من جانب البرلمان المصري، حتى يتسنى للجانبين تعزيز العلاقات الثنائية، ومن جانبه وعد النائب كريم درويش بتوصيل هذه الرسالة إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.

وصرح السفير أرمن ملكونيان بأنه خلال الفترة الماضية حدثت تغيرات سياسية في دولة أرمينيا وتم تعديل الدستور وسوف يتم انتخاب برلمان جديد في ديسمبر القادم ولكن هذا لا يمنع من تشكيل جمعية الصداقة المصرية الأرمينية بالبرلمان المصري على غرار الجمعية التي تم تشكيلها بالبرلمان الارميني الحالي.

وذكر سفير أرمينيا أن نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، سوف تتوجه الى أرمينيا في إطار زيارة تحضيرية للإعداد لمؤتمر العودة إلى الجذور تحضره مصر الى جانب كل من قبرص واليونان وأرمينيا.

وأكد النائب كريم درويش على سعيه جاهدا لإنهاء تشكيل جمعية صداقة قوية تربط الجانبين المصري والارميني، مشيرًا إلى اجراء مزيد من اللقاءات بين مصر وأرمينيا لتوثيق الصداقة الأرمينية والجذور التاريخية مرة أخرى، وأشاد بدور وزارة الهجرة ودور السفيرة نبيلة مكرم وما قامت به لدعم التواصل بين الأجيال.

أما على مستوى الدولتين، فأوضح ميلكونيان أن هناك تعاونا مثمرا وتفاهما كاملا بين الدولتين في كل المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وأشار النائب طارق الخولي أمين سر اللجنة الى دور الأرمن في المجتمع المصري وابداعاتهم ومساهماتهم في مختلف المجالات لا سيما السياسية والفنية وأكد على حرص النواب المصريين على تشكيل جمعية صداقة المصرية الارمينية بالبرلمان المصري.

وتساءل اللواء صلاح شوقي عقيل وكيل اللجنة عن عدد الأرمن الموجودين حاليًا بمصر وأبدى تقديره لدورهم الفاعل والبناء في المجتمع المصري، وأشار السفير الأرميني الى أن عدد الأرمن في مصر يبلغ حاليًا 7500 شخص.

وإزاء ذلك عبر السفير الأرميني عن امتنانه، مؤكدا عمق الروابط بين الشعبين المصري والارميني، لا سيما وقد استقبلت مصر آلافًا من الأرمن في اعقاب الحرب العالمية الاولي ووفرت لهم فرصة حياة جديدة وآمنة.

ترشيحاتنا

أغرب 10 قوانين فى العالم.. ممنوع استخدام المرحاض بعد الـ10 مساء

تطورات جديدة في التحقيق مع محمد صلاح لاستخدام المحمول أثناء القيادة

السيسي يقارن بين البطل أحمد المنسي وهشام عشماوي

بالمستندات.. مذكرة النيابة في قضية إهانة مرسي وآخرين للقضاء

شاهد.. السيسي يُقبل رأس أرملة صاحب فكرة تدمير خط بارليف

مياه القاهرة تطالب سكان شبرا الخيمة بهذا الأمر.. وتمنحهم جائزة

تامر حسني ليس الوحيد.. نجوم تعرضوا لأزمة في الأحبال الصوتية

غضب في البرلمان من وزيرة التضامن بسبب وقف معاش الضمان الاجتماعي عن آلاف الأسر

لأول مرة.. الهضبة يهادي نفسه فى عيد ميلاده.. تعرف على هداياه فى الماضي

رسالة من غادة رجب لـ تامر حسني بعد نقله للمستشفى: ألف سلامة عليك

صحيفة تونسية: علي معلول يعود إلى الملاعب قريبا

أسطورة غانا يصدم محمد صلاح بشأن جائزة أفضل لاعب أفريقي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

محافظ بني سويف يفتتح إعادة إعمار 30 منزلا في قرية الحيبة بالفشن.. صور

غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور

فيديو

شاهد..آثار إعصار مايكل المدمر على ولاية فلوريدا الأمريكية
شاهد.. الاعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي كلية الحقوق بالشرطة
مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: شكل الحرب فى مصر اختلف.. فيديو
في الذكرى الخامسة لرحيله.. وديع الصافي صاحب الألقاب الـ3.. عظيمة يا مصر سبب حصوله على الجنسية المصرية.. تزوج من فتاة خارج الوسط ولديه 6 أبناء.. صور وفيديو
عدالة السماء.. وفاة لص أثناء سرقة محل حلاقة فى البساتين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟