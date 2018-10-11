كريم درويش: نسعى لتشكيل جمعية صداقة برلمانية مع أرمينيا

ناقشت هيئة مكتب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش رئيس اللجنة، مع أرمن ملكونيان سفير جمهورية أرمينيا بالقاهرة تشكيل جمعية صداقة قوية تربط الجانبين المصري والأرميني.



شهد اللقاء النائب اللواء صلاح عقيل وكيل اللجنة والنائب طارق الخولي أمين سر اللجنة.



أكد النائب كريم درويش على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وأن هناك قضايا ذات اهتمام مشترك تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.



وقال السفير ميلكونيان إن مصر وأرمينيا تجمعهما علاقة قوية والدليل على ذلك الزيارات المتبادلة بين البرلمانيين المصري والأرميني، كما عبر عن رغبة بلاده في إجراء مزيد من التعاون بين البلدين، مؤكدا أن البرلمان الأرميني لديه جمعية الصداقة الأرمينية المصرية بالبرلمان الأرميني، مطالبا بسرعة تشكيل جمعية الصداقة من جانب البرلمان المصري، حتى يتسنى للجانبين تعزيز العلاقات الثنائية، ومن جانبه وعد النائب كريم درويش بتوصيل هذه الرسالة إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.



وصرح السفير أرمن ملكونيان بأنه خلال الفترة الماضية حدثت تغيرات سياسية في دولة أرمينيا وتم تعديل الدستور وسوف يتم انتخاب برلمان جديد في ديسمبر القادم ولكن هذا لا يمنع من تشكيل جمعية الصداقة المصرية الأرمينية بالبرلمان المصري على غرار الجمعية التي تم تشكيلها بالبرلمان الارميني الحالي.



وذكر سفير أرمينيا أن نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، سوف تتوجه الى أرمينيا في إطار زيارة تحضيرية للإعداد لمؤتمر العودة إلى الجذور تحضره مصر الى جانب كل من قبرص واليونان وأرمينيا.



وأكد النائب كريم درويش على سعيه جاهدا لإنهاء تشكيل جمعية صداقة قوية تربط الجانبين المصري والارميني، مشيرًا إلى اجراء مزيد من اللقاءات بين مصر وأرمينيا لتوثيق الصداقة الأرمينية والجذور التاريخية مرة أخرى، وأشاد بدور وزارة الهجرة ودور السفيرة نبيلة مكرم وما قامت به لدعم التواصل بين الأجيال.



أما على مستوى الدولتين، فأوضح ميلكونيان أن هناك تعاونا مثمرا وتفاهما كاملا بين الدولتين في كل المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.



وأشار النائب طارق الخولي أمين سر اللجنة الى دور الأرمن في المجتمع المصري وابداعاتهم ومساهماتهم في مختلف المجالات لا سيما السياسية والفنية وأكد على حرص النواب المصريين على تشكيل جمعية صداقة المصرية الارمينية بالبرلمان المصري.



وتساءل اللواء صلاح شوقي عقيل وكيل اللجنة عن عدد الأرمن الموجودين حاليًا بمصر وأبدى تقديره لدورهم الفاعل والبناء في المجتمع المصري، وأشار السفير الأرميني الى أن عدد الأرمن في مصر يبلغ حاليًا 7500 شخص.



وإزاء ذلك عبر السفير الأرميني عن امتنانه، مؤكدا عمق الروابط بين الشعبين المصري والارميني، لا سيما وقد استقبلت مصر آلافًا من الأرمن في اعقاب الحرب العالمية الاولي ووفرت لهم فرصة حياة جديدة وآمنة.