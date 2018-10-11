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رياضة

كريستيانو رونالدو يوجه رسالة إلى مانشيستر يونايتد

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:14 م
صدى البلد
منار نور
نشر اللاعب كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي المنتخب البرتغالى ، صورة له مع فريقه القديم مباراة مانشستر يونايتد.

وغرد " رونالدو" من خلال حسابه الشخصى توتير قائلًا "حظ سعيد .. عائلتى". 

يذكر أن شرطة لاس فيجاس، قامت بإعادة فتح التحقيق في اتهام الفتاة الأمريكية كاثرين مايورجا، للدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، بالاعتداء الجنسي عليها.

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