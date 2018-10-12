وزير الأوقاف ومحافظ الاسكندرية يكرمان المتميزين من الطلاب الوافدين اليوم

يلتقي اليوم الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بالطلاب الوافدين في لقاء يشارك فيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ، بحضور إسماعيل الكندري مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة ، تحت عنوان : ” دور العلم في بناء الشخصية ” ، يعقبه تكريم الطلاب المتميزين علميا وثقافيا ورياضيا من الطلاب المشاركين في الملتقى .



كما سيتم تنظيم جولات ثقافية وزيارات ميدانية لجميع الطلاب المشاركين في الملتقى للتعرف على طبيعة وجمال وتراث وحضارة مدينة الإسكندرية ، ويأتي هذا الملتقى في إطار الملتقيات المتتابعة التي يقيمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للأئمة والواعظات والطلاب الوافدين والطالبات الوافدات على مدار العام في ضوء دور مصر الريادي في نشر الفكر المستنير واحتضان أزهرها الشريف لطلاب العلم من مختلف دول العالم .



وقالت الأوقاف في بيان لها إن ذلك يأتي ذلك في إطار فعاليات ملتقى أبي بكر الصديق الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف المصرية للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف المسجلين على منحة من خلال المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة وبعض المسجلين على منحة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية ، في الفترة من الأربعاء ١٠ أكتوبر حتى السبت ١٣ أكتوبر ٢٠١٨م .