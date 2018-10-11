كأس مصر بعنوان الزمالك وقيادة فنية مصرية آخر 5 سنوات باستثناء فيريرا

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مواجهة غامضة أمام فريق مركز شباب منية سمنود وذلك اليوم في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور الــ32 من بطولة كأس مصر.



وتعد بطولة كأس مصر المحببة بالنسبة للاعبي الفريق والجماهير حيث استطاعت القلعة البيضاء تحقيقها في 26 مناسبة سابقة وهو في المركز الثاني خلف الأهلي في تحقيقها حيث حققها الشياطين الحمر 36 مرة.



ويقود الزمالك فنيا البرتغالي جروس ويعول عليه جماهير الزمالك في تحقيق البطولة التي استطاع تحقيقها أربع مرات آخر 5 سنوات.



ويعرض لكم صدى البلد المدربين الذين نجحوا في تحقيق البطولة مع الزمالك خلال 5 أعوام الماضية :-



-في موسم 2014/2013 حقق أحمد حسام ميدو البطولة بعد الفوز على سموحة في المباراة النهائية بهدف دون رد سجله حازم إمام في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.



-ويعد المدير الفني الأجنبي الوحيد الذي حقق البطولة في آخر خمسة سنوات البرتغالي فيريرا الذي قدم موسما خياليا مع الأبيض وحقق بطولة كأس مصر موسم 2015/2014 بالفوز على الأهلي بثنائية باسم مرسي، كما استطاع الفوز ببطولة الدوري المصري .



-وفي مفاجأة كبيرة حقق مؤمن سليمان بطولة كأس مصر موسم 2015-2016 بعد الفوز على الاهلي بثلاثة اهداف مقابل هدف .



-خالد جلال قاد الزمالك للفوز بالبطولة عام 2017/2018 بعد الفوز علي سموحة بضربات الترجيح.

