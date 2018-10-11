أنا مصراوية تسدد مصروفات 300 طالب بالإسكندرية

قالت مروة حافظ مؤسسة أنا مصروية، إن المؤسسة قامت بتسديد مصروفات 300 طالب فى 50 مدرسة بجميع مناطق بمحافظة الإسكندرية.



وأضافت مروة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلام البنات المذاع على قناة تن، أن الفترة المقبلة ستشهد توسعا فى محافظات اخرى، وكشفت أن المبادرة تتواصل مع المدارس لتلبية احتياجات الطلاب بالمدارس.



وأشارت إلى أن المؤسسة فى الفترة الماضية منذ بداية المدارس قامت بتوزيع مستلزمات مدرسية وملابس للأسر المحتاجة و لدينا اهتمام بالمرأة المعيلة.

