قطع المياه عن الدقى والعجوزة وبين السرايات 6 ساعات غدا

أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ستقوم بقطع المياه عن بعض المناطق لمدة 6 ساعات تبدأ الساعة الثانية عشر منتصف ليل غدِ الجمعة الموافق وحتى الساعة السادسة صباح السبت وذلك لتنفيذ أعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة.



والمناطق المتأثرة بالانقطاع هى (حى الدقى، حى العجوزة، بين السرايات، شارع جامعة القاهرة، شارع مراد، منطقة ميدان الجيزة، شارع النيل بحدود الدقى والعجوزة).



وأهابت محافظة الجيزة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات وأقسام الشرطة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.



وأعلنت المحافظة عن تخصيص أرقام الطوارىء ( 125 ) لطلب سيارات مياه الشرب النقية بالمناطق المتأثرة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والأحياء المختصة والهيئة العامة للنظافة والتجميل.

