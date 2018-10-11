ضبط 39 كيلو بانجو وأسلحة نارية بحوزة 13 عاطلا بأسوان

شن رجال الأمن بأسوان، حملة استهدفت البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة، لضبط الخارجين على القانون.



أسفرت الحملة، عن ضبط 13 عاطلا بحوزتهم 39 كيلو من نبات البانجو المخدر، علاوة على 165 قرصًا مخدرًا ، و 15 جراما من جوهر الحشيش ، بجانب ضبط أسلحة نارية وبيضاء، وبسؤالهم أقروا بحيازتهم لها بقصد الإتجار.



وحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.