الأعلى للإعلام يختتم الدورات الاستراتيجية في تحديات الأمن القومي

اختتم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دورتيه الثانية والثالثة اللتين نظمهما بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وبذلك يكون قد أنهى ثلاث دورات تدريبية في مجال الوعي والإدراك لتهديدات ومخاطر وتحديات الأمن القومي وحروب الجيل الرابع.



وقال “أحمد سليم” الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:” إن هذه الدورات المشتركة مع الأكاديمية ستكون 6 دورات على مستويات مختلفة في الاستراتيجية والإعلام وإدارة الأزمات وصناعة القرار”.



وأضاف الأمين العام أن هذه الدورات التدريبية تعد منبرًا حرًا للمتدرب حتى يناقش ويحاور ويسأل لبلورة فكره بشكل أكثر واقعية لمواجهة التحديات التي تواجه مصر وأمنها القومي.



وتوجه اللواء أركان حرب “بهجت محمد فريد” مدير كلية الدفاع الوطني بالشكر للكاتب الصحفي “مكرم محمد أحمد” رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والأستاذ “أحمد سليم” الأمين العام للمجلس، واللواء أركان حرب “ياسر عبدالعزيز” المشرف العام للدورات ود.”عمرو أبو زيد” زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا على التنظيم الجيد لهذه الدورات، مضيفًا أن تلك الدورات التدريبية تعمل على تأهيل القيادات الصحفية والإعلامية لمواجهة التحديات الراهنة بتعاون أكاديمية ناصر العسكرية العليا مع المجلس الأعلى للإعلام؛ لزيادة وعي الصحفي وتأهيله لمعرفة أهمية الأمن القومي المصري حتى يستطيع تقييم الأحداث ومعرفة العدو من الصديق.



كما قدم السيد مدير كلية الدفاع الوطني تحيات السيد اللواء أركان حرب “صفوت صادق الديب” مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وتهنئة وتحيات السيد القائد العام للقوات المسلحة للدارسين بإتمام الدراسات الاستراتيجية في الأمن القومي