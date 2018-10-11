ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الأعلى للإعلام يختتم الدورات الاستراتيجية في تحديات الأمن القومي

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:22 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
اختتم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دورتيه الثانية والثالثة اللتين نظمهما بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وبذلك يكون قد أنهى ثلاث دورات تدريبية في مجال الوعي والإدراك لتهديدات ومخاطر وتحديات الأمن القومي وحروب الجيل الرابع.

وقال “أحمد سليم” الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:” إن هذه الدورات المشتركة مع الأكاديمية ستكون 6 دورات على مستويات مختلفة في الاستراتيجية والإعلام وإدارة الأزمات وصناعة القرار”.

وأضاف الأمين العام أن هذه الدورات التدريبية تعد منبرًا حرًا للمتدرب حتى يناقش ويحاور ويسأل لبلورة فكره بشكل أكثر واقعية لمواجهة التحديات التي تواجه مصر وأمنها القومي.

وتوجه اللواء أركان حرب “بهجت محمد فريد” مدير كلية الدفاع الوطني بالشكر للكاتب الصحفي “مكرم محمد أحمد” رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والأستاذ “أحمد سليم” الأمين العام للمجلس، واللواء أركان حرب “ياسر عبدالعزيز” المشرف العام للدورات ود.”عمرو أبو زيد” زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا على التنظيم الجيد لهذه الدورات، مضيفًا أن تلك الدورات التدريبية تعمل على تأهيل القيادات الصحفية والإعلامية لمواجهة التحديات الراهنة بتعاون أكاديمية ناصر العسكرية العليا مع المجلس الأعلى للإعلام؛ لزيادة وعي الصحفي وتأهيله لمعرفة أهمية الأمن القومي المصري حتى يستطيع تقييم الأحداث ومعرفة العدو من الصديق.

كما قدم السيد مدير كلية الدفاع الوطني تحيات السيد اللواء أركان حرب “صفوت صادق الديب” مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا.
وتهنئة وتحيات السيد القائد العام للقوات المسلحة للدارسين بإتمام الدراسات الاستراتيجية في الأمن القومي
الأعلى للإعلام يختتم الدورات الاستراتيجية في تحديات الأمن القومي
الأعلى للإعلام يختتم الدورات الاستراتيجية في تحديات الأمن القومي
الأعلى للإعلام يختتم الدورات الاستراتيجية في تحديات الأمن القومي

ترشيحاتنا

أسطورة غانا يصدم محمد صلاح بشأن جائزة أفضل لاعب أفريقي

لأول مرة.. الهضبة يهادي نفسه فى عيد ميلاده.. تعرف على هداياه فى الماضي

البحرين تعلن موعد حصولها على 4 مليارات دولار كدعم من دول الخليج

فكري صالح يطالب الأهلى بمعالجة على لطفى نفسيا

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سمنود

إنبى يبدد أحلام الأهلى فى الحصول على خدمات حمدى فتحى

موعد مباراة منتخب مصر القادمه أمام سوازيلاند والقنوات الناقلة

مياه القاهرة تطالب سكان شبرا الخيمة بهذا الأمر.. وتمنحهم جائزة

أول تعليق من السيسي على القبض على هشام عشماوي .. فيديو

الوليد بن طلال يخسر ملايين الدولارات من ثروته.. وشركة واحدة تنقذه

أستاذ مخ وأعصاب تكشف أنواع وأسباب مرض الضمور .. فيديو

أول قرار رسمى من ريال مدريد بشأن قضية الاغتصاب الخاصة برونالدو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

محافظ بني سويف يفتتح إعادة إعمار 30 منزلا في قرية الحيبة بالفشن.. صور

غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور

فيديو

شاهد..آثار إعصار مايكل المدمر على ولاية فلوريدا الأمريكية
شاهد.. الاعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي كلية الحقوق بالشرطة
مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: شكل الحرب فى مصر اختلف.. فيديو
في الذكرى الخامسة لرحيله.. وديع الصافي صاحب الألقاب الـ3.. عظيمة يا مصر سبب حصوله على الجنسية المصرية.. تزوج من فتاة خارج الوسط ولديه 6 أبناء.. صور وفيديو
عدالة السماء.. وفاة لص أثناء سرقة محل حلاقة فى البساتين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟