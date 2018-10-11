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رياضة

سموحة يعبر الألومنيوم بثلاثية الى دور الـ 16 بكأس مصر..فيديو

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:18 م
صدى البلد
عبدالله هشام
فاز فريق سموحة على منافسه الألومنيوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، ضمن منافسات دور الــ 32 من بطولة كأس مصر.

سجل هدفي فريق سموحة مهاجمه حسام حسن في الدقيقة 15،25 من عمر اللقاء،قبل ان يعود الالومنيوم بهدف عن طريق اغيثونا ميلاد في الدقيقة 80 من زمن المباراة ،وعلي الموج الازرق لتأمين النتيجة بهدف السيد فريد في الدقيقة 94 ،وفي الدقيقة الأخيرة سجل صالح صالح للالومنيوم .

جدير بالذكر أن الألومنيوم يلعب في الدوري الدرجة الثانية لمجموعة الصعيد ويحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط، بينما يلعب سموحة في دوري الدرجة الأولى ويحتل المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

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