ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

قطع الكهرباء عن حى غرب شبين الكوم 4 ساعات..غدا

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:24 م
قطع الكهرباء عن حى
قطع الكهرباء عن حى غرب شبين الكوم 4 ساعات..غدا
مروة فاضل
اعلن حى غرب مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عن قطع الكهرباء عن الحي غدا الجمعة لمدة 4 ساعات في مجمع الكليات من الساعة ٩صباحا وحتى ١٢ ظهرا.

كما اعلنت قطع الكهرباء يوم السبت عن لوحه التوزيع البحريه في شارع عاطف السادات و الابراج السكنيه من الساعه ٩صباحا و حتى الساعه ١٢ ظهرا

وذلك لعمل صيانة على أكشاك مغذي التليمتري من لوحه التوزيع البحرية في شارع عاطف السادات و الابراج السكنيه.

ترشيحاتنا

أمطر زوجته بوابل من الشتائم فقتلته بمعاونة نجلها فى المنوفية

نيابة الأموال العامة تحقق في إهدار 47 مليون جنيه بنادي بلدية المحلة

أول تعليق من السيسي على القبض على هشام عشماوي .. فيديو

غضب في البرلمان من وزيرة التضامن بسبب وقف معاش الضمان الاجتماعي عن آلاف الأسر

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سمنود

تورط نجم برشلونة فى التحرش بسيدة والاعتداء على زوجها التركى

السعودية تحذر مواطنيها من الإعصار لبان في سلطنة عمان

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين خريجي كليات الحقوق

هانى الناظر يحذر من استخدام صبغات الشعر ويحدد البديل الآمن.. فيديو

كأس مصر بعنوان الزمالك وقيادة فنية مصرية آخر 5 سنوات باستثناء فيريرا

المحكمة العسكرية تصدر حكما بإعدام ١٧ إرهابيا لاستهدافهم الكنيسة البطرسية والمرقسية

البحرين تعلن موعد حصولها على 4 مليارات دولار كدعم من دول الخليج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

محافظ بني سويف يفتتح إعادة إعمار 30 منزلا في قرية الحيبة بالفشن.. صور

غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور

فيديو

شاهد..آثار إعصار مايكل المدمر على ولاية فلوريدا الأمريكية
شاهد.. الاعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي كلية الحقوق بالشرطة
مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: شكل الحرب فى مصر اختلف.. فيديو
في الذكرى الخامسة لرحيله.. وديع الصافي صاحب الألقاب الـ3.. عظيمة يا مصر سبب حصوله على الجنسية المصرية.. تزوج من فتاة خارج الوسط ولديه 6 أبناء.. صور وفيديو
عدالة السماء.. وفاة لص أثناء سرقة محل حلاقة فى البساتين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟