قطع الكهرباء عن حى غرب شبين الكوم 4 ساعات..غدا

اعلن حى غرب مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عن قطع الكهرباء عن الحي غدا الجمعة لمدة 4 ساعات في مجمع الكليات من الساعة ٩صباحا وحتى ١٢ ظهرا.



كما اعلنت قطع الكهرباء يوم السبت عن لوحه التوزيع البحريه في شارع عاطف السادات و الابراج السكنيه من الساعه ٩صباحا و حتى الساعه ١٢ ظهرا



وذلك لعمل صيانة على أكشاك مغذي التليمتري من لوحه التوزيع البحرية في شارع عاطف السادات و الابراج السكنيه.

