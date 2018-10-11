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برلمان

حب الوطن يطلق قوافله الطبية المجانية في 7 محافظات

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد أيمن
يواصل ائتلاف حب الوطن، اليوم الخميس، إطلاق قوافل طبية مجانية متكاملة في ٧ محافظات، في إطار الدور الخدمي للائتلاف.

وشملت القافلة مناطق الزويدة ببراني مطروح، ك١٧ القنطرة غرب الاسماعيلية، كفر ربيع بتلا المنوفية، تطاي بطنطا ثان الغربية، كرم ورزوق بفارسكور دمياط، الحرية ٣ بالفشن بني سويف، الدوامة بفاقوس الشرقية.

من جانبه قال الدكتور أسامة عقبي المتحدث الرسمي بإسم ائتلاف حب الوطن، أن القوافل الطبية المجانية المتكاملة تأتي تزامنا مع الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بداية توليه الولاية الجديدة، للمساهمة في بناء الإنسان المصري، أساس التنمية.

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