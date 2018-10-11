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أخبار العالم

البحرين تتلقى أول شريحة من الدعم الخليجي قبل نهاية العام

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:24 م
صدى البلد
رويترز
قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن البحرين ستتلقى ما يصل إلى ملياري دولار من جيرانها الخليجيين قبل نهاية العام كدفعة أولى من حزمة دعم، وإن بعض الأموال وصلت بالفعل إلى خزانة الدولة.

وفي الأسبوع الماضي عرضت السعودية ودولة الإمارات العربية والكويت حزمة دعم بقيمة عشرة مليارات دولار على مدى خمس سنوات (2018-2022) لتفادي خطر أزمة ديون في البحرين، في اتفاق مرتبط بإصلاحات مالية، وتضررت المالية العامة للبحرين جراء انخفاض أسعار النفط في 2014 وتواجه المملكة صعوبات في خفض الإنفاق الحكومي.

وقال مسؤولان طلب كل منهما عدم نشر اسمه، إن الملياري دولار سيصلان قبل نهاية العام وسيتم إدراجهما في ميزانية 2019، وأضاف مسؤول أن مبلغا إضافيا آخر بقيمة ملياري دولار من المقرر أن يصل بحلول نهاية 2019 ربما يُدرج أيضا في الميزانية، وقال المسؤول إن الأموال ستساعد البحرين، التي تجري انتخابات برلمانية في نوفمبر، بينما تنفذ إصلاحات مالية جديدة.

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