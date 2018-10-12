صوت الأذان يعانق أجراس الكنيسة في الوادي المقدس.. جنوب سيناء تستعد لـ ملتقى هنا نصلى معا.. والمحافظ: نبعث رسائل سلام ومحبة وأمان للعالم من أقدم دير

محافظ جنوب سيناء لـ"صدى البلد" :

حفلة كبرى في وادي الراحة للانشاد الدينى والترانيم الكنائسية ضمن الملتقى ١٠ وزراء و٢٠ سفيرا وفنانين يشهدون الملتقى و٣ رحلات لنقل الضيوف بث الاحتفالية لكل دول العالم بواسطة المراسلين الأجانب ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية









عندما يتعانق صوت أذان مسجد الوادي المقدس مع صوت أجراس كنيسة دير سانت كاترين، فاعلم أننا "نصلى معا" في الوادي المقدس طوى بالمدينة العتيقة سانت كاترين الذى يعقد بها ملتقى الأديان بحضور١٠ وزراء و٢٠ سفير دولة أجنبية.





واستعدت المحافظة للملتقى بتجميل المدينة ورصف الطرق حيث سيتم تنظيم حفلة كبرى في وادي الراحة للإنشاد الدينى والترانيم الكنائسية، يعقبه عشاء وحفل بدوى بفندق مورجن لاند ومعرض للمشغولات اليدوية والأعشاب الطبية، في يوم الجمعة ١٩ اكتوبر سوف تنقل صلاة ظهر الجمعة على الهواء مباشرة من سانت كاترين ويلقي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ" لصدى البلد"، إنه سوف يتعانق صوت أذان المساجد مع اجراس كنيسة سانت كاترين "في ملتقى الأديان تحت شعار هنا نصلى معا" يوم الجمعة 19 القادم ، مشيرا الى ان الاحتفالية هذا العام تبعث برسائل سلام ومحبة وامان لكل العالم من أقدم دير في العالم وثاني مزار دينى بعد الفاتيكان، مضيفا ان سانت كاترين ملتقى الاديان وبداخلها تعانق مئذنة المسجد الفاطمي مع برج اجراس الكنيسة فى منظر فريد لا يوجد إلا في سانت كاترين.





وأكد فودة أنه في الوقت الذى يرفع فيه أذان صلاة الجمعة من مسجد الوادي المقدس تقرع أجراس كنيسة دير سانت كاترين ايضا وخاصة أنه تقام صلاة الجمعة وتنقل على الهواء من مسجد الوادي المقدس ويلقى الخطبة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .





وأوضح فودة أن برنامج احتفالية ملتقى الأديان التي سوف يحضرها أكثر من 20 سفير و10 وزراء، تتضمن فقرات متنوعة للإنشاد الديني وجمعية محبى السلام وفرقة ترانيم قبطية؛ مشيرا إلى أنه تم التنسيق هيئة الاستعلامات برئاسة ضياء رشوان لبث الاحتفالية لكل دول العالم بواسطة المراسلين الأجانب ووكالات الأنباء العالمية والقنوات الفضائية.





وأوضح فودة أنه سوف يتم نقل ضيوف ملتقى الأديان بالطيران لمطار سانت كاترين وكذلك مغادرتهم.





وأوضح فودة أن البرنامج سوف يشمل معرض للمنتجات والمشغولات البدوية والفن السيناوى ومعرض صور ولوحات تشكيلية للفنان العالمي جمال مليكة وفنانين إيطاليين علاوة على معرض للأعشاب الطبية والعطرية الموجودة بسانت كاترين بالإضافة للاحتفالية التى سوف تقام في وسط الوادي المقدس وخاصة بعد تركيب أنوار وإضاءة جمالية منعكسة من جبال سانت كاترين. وأضاف فودة أنه سوف يتم زيارة الدير والتعرف على التراث السيناوى وتناول العشاء البدوي.



