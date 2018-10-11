مفيدة شيحة: لهذا السبب أفضل الشعر القصير منذ بداياتي.. فيديو

حلت الإعلامية مفيدة شيحة ضيفة على موقع صدى البلد فى ندوة تم تكريمها فيها عن برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والذى تشارك فى تقديمه منذ 7 سنوات على قناة cbc.



وكشفت شيحة خلال الندوة عن سر احتفاظها بقصة شعرها منذ بدايتها حتى الآن، حيث أكدت أنها حاولت أن تقوم بتطويل شعرها إلا أنها لم تفضل سوى تلك القصة بعد أن وجدتها مناسبة لها.



وأضافت "شيحة" خلال الندوة أن ابنتها على العكس تمامًا، تتميز بالشعر الطويل الكثيف وهو مناسب لها، وأكدت مازحة أنها كانت تتمنى أن تكون مثلها.