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مصر ولادة.. طلاب هندسة الزقازيق ينجحون في تصنيع سيارة كهربائية تشارك بمسابقة رالى القاهرة ..عميد الكلية: استطاع الفريق اجتياز مرحلتين ووصل إلي النهائية.. والمشرف: الهدف تحقيق أعلى كفاءة ممكنة

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 06:59 ص
.طلاب هندسة الزقازيق
.طلاب هندسة الزقازيق ينجحون في تصنيع سيارة كهربائية
وائل شاهين
الدكتور علاء عطا عميد كلية الهندسة:
نقل السيارة اليوم الجمعة لمقر السباق بالعاصمة الإدارية
المسابقة شارك فيها 26 فريقًا من الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية
هناك العديد من الإبداعات تغطي احتياجات مختلفة للمجتمع ونسعى لتنفيذها


كالعادة يخرج من بين صفوف الطلاب المصريين علماء ومخترعون ومبتكرون، ولعل كان آخرهم نجاح فريق طلاب كلية هندسة بجامعة الزقازيق، في تصنيع السيارة الكهربائية المشاركة فى نهائى مسابقة رالى القاهرة لصناعة السيارات الكهربائية محلية الصنع، الذى سيقام برعاية وحضور رئيس الوزراء فى العاصمة الإدارية الجديدة يوم السبت المقبل، حيث تم عمل الاختبارات اللازمة لها بالقدرة المطلوبة لاجتياز السباق.

وأكد الدكتور علاء عطا عميد كلية الهندسة، فى تصريحات له ، أنه سيتم نقل السيارة اليوم الجمعة لمقر السباق بالعاصمة الإدارية، وأن المسابقة شارك فيها 26 فريقًا من الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية واستطاع فريق هندسة الزقازيق اجتياز المرحلتين الأولى والثانية بنجاح ووصل إلى المرحلة النهائية ونتمنى للفريق الفوز فيها.

وأضاف عميد الهندسة، أن الكلية لا تشارك في هذه المسابقة فقط لإنتاج وتصنيع سيارة كهربائية ولكن هناك العديد من الإبداعات تغطي احتياجات مختلفة للمجتمع وأن التعاون قائم بين الكلية والطلاب حتي توصيل هذه المشروعات لمرحلة التنفيذ.

وأوضح الدكتور محمد أنور إسماعيل المشرف علي الفريق، أن الهدف من السيارة تحقيق أعلي كفاءة ممكنة من استهلاك الكهرباء من البطاريات حيث سيتم تقييم السيارات المشاركة باختبارات أولية لمراجعة توافر كل شروط المسابقة، وبناءًا عليه يتم استبعاد السيارات التي لا تحقق جميع الشروط وذلك في الفترة الصباحية، على أن تبدأ فعاليات السباق الأساسية من الرابعة عصرًا وحتي العاشرة مساء.

يذكر أن الفريق يضم أعضاء من قسمى ميكانيكا وكهرباء وطلاب من كلية الحاسبات من الفرق الرابعة والثالثة والثانية، بحيث يكون هناك تنوع فى التخصصات والخبرات واستمرارية للفريق فى الأعوام القادمة، تحت إشراف الدكتور محمد أنور إسماعيل، والدكتور تامر سامى جعفر.

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مصر ولادة.. طلاب هندسة الزقازيق ينجحون في تصنيع سيارة كهربائية تشارك بمسابقة رالى القاهرة ..عميد الكلية: استطاع الفريق اجتياز مرحلتين ووصل إلي النهائية.. والمشرف: الهدف تحقيق أعلى كفاءة ممكنة

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