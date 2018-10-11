ضباط مديريات الأمن يسددون مصروفات عدد من طلبة المدارس.. فيديو

بادر ضباط وأفراد مديريات أمن "الدقهلية والغربية وبني سويف والقليوبية ودمياط"، بالتكفل بسداد المصروفات المدرسية لعدد من طلبة المدارس الحكومية بمختلف المراحل الدراسية غير القادرين على سدادها، بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات للوقوف على أعداد الطلبة الأكثر احتياجًا، والذين لم يتمكنوا من سداد المصروفات الدراسية بكافة القطاعات الجغرافية.



واستقبل مديرو المدارس والقائمون على إدارة العملية التعليمية بها، الضباط والأفراد الذين قاموا بسداد المصروفات وتوجهوا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة لحرصهم على القيام بالمبادرة التى ساهمت فى رفع أعباء سداد تلك المصروفات عن الأسر غير القادرة.



يأتى ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية باستمرار تفعيل مبادرة "كلنا واحد"، وتأكيدًا على الدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة، وتوطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المواطنين والمؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة كأحد الثوابت الإستراتيجية للوزارة والداعمة للحفاظ على الترابط والتكافل بين أعضاء هيئة الشرطة والمواطنين، وإيمانًا بأن الارتقاء بالتعليم كأحد الحقوق التى ترعاها الدولة وتحرص عليها، هو أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائه.