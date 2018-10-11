أبو شقة: الوفد لم يحصل على أى معونات لتأسيسه.. ونشأ بتبرعات أبنائه

قال المستشار بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد، إن الحزب ولد من رحم ثورة ١٩١٩ وهى ثورة متفردة عن أى ثورة فى العالم ، مشيرا إلى أن المصريين وقفوا جميعا فى هذه الثورة على قلب رجل واحد من أجل قضية وطن وليس أشخاصا أو مصالح أو صراعا طبقيا.



وأشار "أبو شقة" خلال كلمته فى لقائه بالمراسلين المصريين والأجانب فى مصر اليوم بمقر حزب الوفد ان حزب الوفد ساهم خلال الفترات التى تولى فيها الحكومة اصدار قوانين تمصير البنوك المصرية والقوانين الخاصة بالعمال والفلاحين.



وأكد رئيس الوفد أن الحزب انحاز للشعب والقانون فى ثورة ١٩ فى صراعه من أجل تطبيق الدستور والقانون والعمل لصالح المواطن المصرى، مشيرا إلى أن بيت الأمة قاد لواء مجانية التعليم.



وأوضح أن الوفديين أصحاب فكر سياسي وعقائدي استطاعوا أن يحافظوا على الدولة خلال فترة توليه الحكومة على مدار تاريخه، مؤكدا أن الحزب نشأ بإرادة من أبنائه ولم ينشىء بمعونات ولكن بتبرعات أعضائه، كما أن الوفد لم يسمح لأى جهة من الجهات بالتدخل في شؤونه.