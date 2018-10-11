الطيور الحرة فى حفل الفلامنكو بمسرح الجمهورية

يقدم عازف الجيتار، ريكى ريفيرا، والمغنية انطونيا فيرنانديس حفلا لموسيقى الفلامنكو فى الثامنة مساء الاحد المقبل بمسرح الجمهورية، يتضمن مجموعة من الرقصات والاغنيات الاسبانية منها مقدمة عن زامبرا ، تانجو ، اغانى لافانت ، اليجرباس ، الطيور الحرة وعزف منفرد على الجيتار.



ريكى ريفيرا ولد بمدينة كادس فى اندلسيا باسبانيا وهو موزع وعازف جيتار ويجسد من خلال موسيقاه العادات والتقاليد الخاصة بمدينته ومن اهم مؤلفاته الموسيقية " " طفل بلا خوف " والتى قدمها فى احد الافلام السينمائية وحاز بها على جائزة " جوبا "كما شارك فى بعض الاحتفالات الفنية باسبانيا وقام بعدة جولات فى اليابان والمكسيك وايطاليا .



أما المغنية انطونيا فيرنانديس ولدت فى الميريا باسبانيا من عائلة فنية تمتد جذورها الى فن الفلامنكو وبدات عملها الاحترافى عام 2007 واصبحت من الاسماء اللامعة فى فن الفلامنكو حيث اشتهرت بالصوت البرونزى نظرا لقوة وجمال صوتها وفازت بالمركز الاول عام 2012 فى مسابقة اندلسيا للموسم العاشر لمغنى الفلامنكو الشباب كما شاركت فى مهرجان فلامنكو فى سيليفا وفى العديد من الاحتفالات المحلية والدولية منها فرنسا – ايطاليا – السعودية والمغرب ومن اهم اعمالها اغنية "اعطنى يدك ".



والفلامنكو هو واحدا من أهم الاساليب التعبيريه الفنية التى ظهرت فى جنوب اسبانيا وتحديدا فى اندلوسيا حيث يتضمن الغناء والرقص والعزف على الجيتار وفى عام 2016 اعلنت منظمة اليونسكو ان الفلامنكو واحدا من الاعمال الرائعة التى تعبر عن المفهوم الثقافى والمعنوى والتاريخى للانسانية.