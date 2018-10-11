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تعليم

محمد رشاد يشعل حماس طلاب تجارة عين شمس.. فيديو وصور

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 07:08 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
أشعل الفنان محمد رشاد، اليوم الخميس، حماس طلاب كلية التجارة جامعة عين شمس، وسط حضور كبير من جانب طلاب الجامعة.

وتفاعل الطلاب مع الحفل الذي يحييه كل من الفنان محمد نور، والفنان محمد رشاد، كأول حفل فني تقيمه الكلية في العام الدراسي الجديد.

ونظمت كلية التجارة جامعة عين شمس، الحفل بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وترحيبا بطلاب الكلية الجدد.
محمد رشاد يشعل حماس طلاب تجارة عين شمس.. فيديو وصور
محمد رشاد يشعل حماس طلاب تجارة عين شمس.. فيديو وصور
محمد رشاد يشعل حماس طلاب تجارة عين شمس.. فيديو وصور
محمد رشاد يشعل حماس طلاب تجارة عين شمس.. فيديو وصور

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