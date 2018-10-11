محمد رشاد يشعل حماس طلاب تجارة عين شمس.. فيديو وصور

أشعل الفنان محمد رشاد، اليوم الخميس، حماس طلاب كلية التجارة جامعة عين شمس، وسط حضور كبير من جانب طلاب الجامعة.



وتفاعل الطلاب مع الحفل الذي يحييه كل من الفنان محمد نور، والفنان محمد رشاد، كأول حفل فني تقيمه الكلية في العام الدراسي الجديد.



ونظمت كلية التجارة جامعة عين شمس، الحفل بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وترحيبا بطلاب الكلية الجدد.