ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شيرين تهنئ حسن الشافعي بعيد ميلاده

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 06:56 م
صدى البلد
محمد بدران
هنأت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، الموزع الموسيقي حسن الشافعي بعيد ميلاده.

وعلقت شيرين: "أجمل صدفة إنك من نفس البرج بتاعي يا حسونة يا عبقري المزيكا، كل سنة وإنت طيب".

حسن الشافعي من مواليد عام 1982، تزوج من اللبنانية زينة بطوط في عام 2011، أثناء تصوير برنامج «أراب أيدول»، الذي حقق من خلاله جماهيرية واسعة.

وكان آخر أعمال الموزع الموسيقي حسن الشافعي أغنية «قلبي يحدثني»، التي غناها مع نجم فرقة «وسط البلد»، هاني عادل، وهي تعد من أهم قصائد الأدب الصوفي التي كتبها الشاعر الصوفي ابن الفارض.
شيرين تهنئ حسن الشافعي بعيد ميلاده

ترشيحاتنا

فضيحة تركية جديدة تثبت تورط انقرة في اختفاء جمال خاشقجي .. فيديو

عدالة السماء.. وفاة لص أثناء سرقة محل حلاقة فى البساتين.. فيديو

صحيفة يونانية تكشف عن تطور هام بخصوص ترسيم الحدود الاقتصادية مع مصر

الرئيس لـ الشعب: والله هذه أكثر مرة أتعامل وأتحدث معكم بكل صدق.. فيديو

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح القادمة والقنوات الناقلة

بسبب الأميرة ديانا.. خلافات تضرب العائلة المالكة البريطانية قبل زفاف أوجيني

قرار عاجل بحذف استفتاء جائزة الأفضل في العالم.. ومحمد صلاح الوصيف

قبل لقاء منية سمنود.. مواجهتان لا ينساهما جمهور الزمالك في بطولة كأس مصر

موعد مباراة منتخب مصر القادمه أمام سوازيلاند والقنوات الناقلة

اهتمام إسرائيلي بخطاب السيسي فى ذكرى انتصار أكتوبر

سبايدر مان .. طفل حاول القفز من الطابق الرابع فى 6 أكتوبر.. فيديو

أمطر زوجته بوابل من الشتائم فقتلته بمعاونة نجلها فى المنوفية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور

محافظ الإسكندرية يغرس أول شجرة مثمرة في مبادرة المليون

فيديو

عماد متعب يكشف معلومات جديدة لأول مرة عن زوجته يارا نعوم.. فيديو
إعصار مدمر يضرب شرق الهند بقوة .. فيديو
مواطنون بلا وطن.. الحصاد المُر لجرائم ميليشيات الحوثى فى اليمن.. فيديو
تعليق عماد متعب على اعتزال كرة القدم .. فيديو
شاهد..أول صور لطاقم صاروخ سويوز بعد إنقاذه في هبوط اضطراري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟