شيرين تهنئ حسن الشافعي بعيد ميلاده

هنأت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، الموزع الموسيقي حسن الشافعي بعيد ميلاده.



وعلقت شيرين: "أجمل صدفة إنك من نفس البرج بتاعي يا حسونة يا عبقري المزيكا، كل سنة وإنت طيب".



حسن الشافعي من مواليد عام 1982، تزوج من اللبنانية زينة بطوط في عام 2011، أثناء تصوير برنامج «أراب أيدول»، الذي حقق من خلاله جماهيرية واسعة.



وكان آخر أعمال الموزع الموسيقي حسن الشافعي أغنية «قلبي يحدثني»، التي غناها مع نجم فرقة «وسط البلد»، هاني عادل، وهي تعد من أهم قصائد الأدب الصوفي التي كتبها الشاعر الصوفي ابن الفارض.