3 ماسكات لتفتيح إسمرار البشرة بدون خبراء تجميل وشراء مستحضرات

تعد ماسكات التفتيح من أكثر الأشياء التى ترغب الفتيات فى عملها للحصول على بشرة مشرقة دون الحاجة للذهاب لخبراء التجميل واستخدام المستحضرات الصناعية باهظة الثمن.



نعرض فيما يلى 3 ماسكات تفتيح لمجموعة من خبراء التجميل التى لها مفعول أكيد فى ازالة الاسمرار وحروق الشمس.



قناع بياض البيض لـ حنان خاطر:

بياض بيضة

5 نقط من عصير الليمون



طريقة عمل الماسك:

نخلط المكونات جيدا ودهان الوجه والعنق بفرشاة ويزال هذا القناع بعد حوالى 10 دقائق فقط بالماء البارد.



حلبة وصفار بيض لـ رشا شلباية:



مكونات ماسك التفتيح

ملعقة كبيرة حلبة مطحونة

صفار بيضة



طريقة عمل ماسك التفتيح:



امزجي المكونات جيدا، وضعيهم على بشرتك حتى تجف، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر ثم البارد، ثم ضعي قليل من ماء الورد على بشرتك.





ماسك اللبن بالدقيق للبشرة العادية لـ حنان خاطر:



مكونات ماسك التفتيح:

3 ملاعق دقيق نقى

3 ملاعق من اللبن الحليب الطازج

عصير ليمونة واحدة



طريقة عمل الماسك:



تضاف هذه المكونات إلى بعضها وتخلط خلط جيدا إلى أن تتكون عجينة لينة يتم وضعها على البشرة على أن يترك هذا القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم يزال بالماء الدافئ.