أمن البحيرة : تنفيذ 87 قرار إزالة على مساحة 87.5 ألف متر .. صور

أكد مدير أمن البحيرة على تطبيق القانون بحذافيره على كافة المتعدين على أراضى أملاك الدولة المخالفين وردعهم أيا كانت شخصياتهم ومكانتهم، وذلك تأكيدا على هيبة الدولة، مشيرا إلى أن جميع الاجهزة الأمنية بدائرة مراكز وأقسام المديرية تعمل على مسافة واحدة مع جميع المواطنين للصالح العام .



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم مع الصحفيين والإعلاميين بمحافظة البحيرة بحضور حكمدار المديرية ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام .



وأشار مدير أمن البحيرة إلى تنفيذ 87 قرار إزالة تعديات على مساحة 87.500 الف متر خلال الموجة الحادية عشرة على الرغم من أن الخطة المستهدفة كانت 50 قرارا على مساحة 23،500 الف متر وذلك حرصا على رجوع الحق لأصحابه فى إطار تنفيذ القانون، لافتا إلى تعرض حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة إلى العديد من الصعوبات وتعرض أفرادها للاخطار لوجود قرارات تعدٍ خاصة بمسجلين وبلطجية يعوقون تنفيذ الحملات.



وأضاف مدير الأمن أن حملات إزالة التعديات تحمل وزارة الداخلية مجهودا كبيرا لأنها تتم بمشاركة مجموعات قتالية وقوة من المباحث والمحليات بالإضافة إلى المعدات وعلى الرغم من ذلك يتم تنفيذها بصفة مستمرة حتى فى أيام العطلة، مشيرا إلى قيام حملة إزالة مكبرة خلال إجازة 6 أكتوبر.



ولفت مدير أمن البحيرة الى تنفيذ 75 مأمورية يوميا لتوزيع المساجين على المحاكم بدائرة المحافظة والمحافظات المجاورة بالإضافة إلى تنفيذ حملات انضباطية وجنائية وإشغالات يومية وانتشار قوات الشرطة فى جميع مداخل ومخارج المحافظة المترامية الأطراف.



وأوضح مدير أمن البحيرة خلال المؤتمر الصحفي أن هناك بعض المواطنين يتمسكون بالعديد من السلوكيات السلبية والتى تعرض حياتهم للخطر وعلى الرغم من ذلك يقومون بها، مشيرا إلى أن جميع حوادث مصرع العديد من المواطنين إثر اصطدام القطارات بهم سببها قيام الضحايا بعبور شريط السكة الحديد من أماكن غير مخصصة لعبور المشاة.