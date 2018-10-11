ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

أمن البحيرة : تنفيذ 87 قرار إزالة على مساحة 87.5 ألف متر .. صور

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 06:53 م
أمن البحيرة : تنفيذ
أمن البحيرة : تنفيذ 87 قرار إزالة على مساحة 87.5 متر ..صور
جمالات الدمنهورى
أكد مدير أمن البحيرة على تطبيق القانون بحذافيره على كافة المتعدين على أراضى أملاك الدولة المخالفين  وردعهم أيا كانت شخصياتهم ومكانتهم، وذلك تأكيدا على هيبة الدولة، مشيرا إلى أن جميع الاجهزة الأمنية بدائرة مراكز وأقسام المديرية تعمل على مسافة واحدة مع جميع المواطنين للصالح العام .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم مع الصحفيين والإعلاميين بمحافظة البحيرة بحضور حكمدار المديرية ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام .

وأشار مدير أمن البحيرة إلى تنفيذ 87 قرار إزالة تعديات على مساحة 87.500 الف متر  خلال الموجة الحادية عشرة على الرغم من أن الخطة المستهدفة كانت 50 قرارا على مساحة 23،500 الف متر وذلك حرصا على رجوع الحق لأصحابه فى إطار تنفيذ القانون، لافتا إلى تعرض حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة إلى العديد من الصعوبات وتعرض أفرادها للاخطار لوجود قرارات تعدٍ خاصة بمسجلين وبلطجية يعوقون تنفيذ الحملات.

وأضاف مدير الأمن أن حملات إزالة التعديات تحمل وزارة الداخلية مجهودا كبيرا لأنها تتم بمشاركة مجموعات قتالية وقوة من المباحث والمحليات بالإضافة إلى المعدات وعلى الرغم من ذلك يتم تنفيذها بصفة مستمرة حتى فى أيام العطلة، مشيرا إلى قيام حملة إزالة مكبرة خلال إجازة 6 أكتوبر.

ولفت مدير أمن البحيرة الى تنفيذ 75 مأمورية يوميا لتوزيع المساجين على المحاكم بدائرة المحافظة والمحافظات المجاورة  بالإضافة إلى تنفيذ حملات انضباطية وجنائية وإشغالات يومية وانتشار قوات الشرطة فى جميع مداخل ومخارج المحافظة المترامية الأطراف.

وأوضح  مدير أمن البحيرة خلال المؤتمر الصحفي أن هناك بعض المواطنين يتمسكون بالعديد من السلوكيات السلبية والتى تعرض حياتهم للخطر وعلى الرغم من ذلك يقومون بها، مشيرا إلى أن جميع  حوادث مصرع العديد من المواطنين إثر اصطدام القطارات بهم سببها قيام الضحايا بعبور شريط السكة الحديد من أماكن غير مخصصة لعبور المشاة.
أمن البحيرة : تنفيذ 87 قرار إزالة على مساحة 87.5 ألف متر .. صور
أمن البحيرة : تنفيذ 87 قرار إزالة على مساحة 87.5 ألف متر .. صور
أمن البحيرة : تنفيذ 87 قرار إزالة على مساحة 87.5 ألف متر .. صور
أمن البحيرة : تنفيذ 87 قرار إزالة على مساحة 87.5 ألف متر .. صور
أمن البحيرة : تنفيذ 87 قرار إزالة على مساحة 87.5 ألف متر .. صور
أمن البحيرة : تنفيذ 87 قرار إزالة على مساحة 87.5 ألف متر .. صور
أمن البحيرة : تنفيذ 87 قرار إزالة على مساحة 87.5 ألف متر .. صور
أمن البحيرة : تنفيذ 87 قرار إزالة على مساحة 87.5 ألف متر .. صور
أمن البحيرة : تنفيذ 87 قرار إزالة على مساحة 87.5 ألف متر .. صور
أمن البحيرة : تنفيذ 87 قرار إزالة على مساحة 87.5 ألف متر .. صور
أمن البحيرة : تنفيذ 87 قرار إزالة على مساحة 87.5 ألف متر .. صور
أمن البحيرة : تنفيذ 87 قرار إزالة على مساحة 87.5 ألف متر .. صور
أمن البحيرة : تنفيذ 87 قرار إزالة على مساحة 87.5 ألف متر .. صور

ترشيحاتنا

سبايدر مان .. طفل حاول القفز من الطابق الرابع فى 6 أكتوبر.. فيديو

تامر حسني ليس الوحيد.. نجوم تعرضوا لأزمة في الأحبال الصوتية

في عيد ميلاده الـ57.. أغان قدمها عمرو دياب لشريكات حياته.. فيديو

فضيحة تركية جديدة تثبت تورط انقرة في اختفاء جمال خاشقجي .. فيديو

صحيفة تونسية: علي معلول يعود إلى الملاعب قريبا

انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين السريع‎.. فيديو وصور

موعد مباراة مصر وسوازيلاند والقنوات الناقلة

لاعب منتخب مصر يكشف حقيقة الخلاف مع محمد صلاح وتريزيجيه

قبل لقاء منية سمنود.. مواجهتان لا ينساهما جمهور الزمالك في بطولة كأس مصر

نقل تامر حسنى للمستشفى .. وحبس ميريهان حسين ..وزواج دياب .. وشيرين عبد الوهاب تتحدث عن حملها لأول مرة .. أبرز الأحداث الفنية هذا الأسبوع

لجنة تحقيق مشتركة بين تركيا والسعودية لكشف لغز اختفاء جمال خاشقجي

أعراض مرض تامر حسنى وأسبابه وطرق علاجه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور

محافظ الإسكندرية يغرس أول شجرة مثمرة في مبادرة المليون

فيديو

عماد متعب يكشف معلومات جديدة لأول مرة عن زوجته يارا نعوم.. فيديو
إعصار مدمر يضرب شرق الهند بقوة .. فيديو
مواطنون بلا وطن.. الحصاد المُر لجرائم ميليشيات الحوثى فى اليمن.. فيديو
تعليق عماد متعب على اعتزال كرة القدم .. فيديو
شاهد..أول صور لطاقم صاروخ سويوز بعد إنقاذه في هبوط اضطراري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟