احمي طفلك من إدمان الهواتف والفيديو جيم بـ4 الطرق

أدى التطور التكنولوجي الهائل خاصة في مجال الاتصالات إلى وجود مخاطر كبرى خاصة على الأطفال الذين أصبحت الهواتف المحمولة والذكية متاحة بالنسبة لهم ليل نهار لدرجة وصلت إلى حد الإدمان، وهو الأمر الذي يهدد الامان والاتزان النفسي لدى الأطفال.



وقالت شبكة بيزنيس إنسايدر، أنه وفقًا للدارسات فإن إعطاء طفل صغير الهاتف المحمول يزيد من احتمال أن يصبح ضحية للتنمر أو البلطجة.



وجدت هذه الدراسة التي شملت حوالي 5 آلاف طفل طفل في مدرسة ابتدائية في الولايات المتحدة أن وجود هاتف ذكي في المدرسة كان مرتبطًا بالتورط في كل من البلطجة والتسلط عبر الإنترنت، لذا وبعد سؤال الخبراء يمكن مكافحة هذه الظاهرة المدمرة في العالم بالوسائل التالية:



- لاتجعل طفلك يمتلك هاتفًا، بل اجعله وسيلة هادفة لاستخدامه في أوقات محددة، وهو ما يعني إمكانية مراقبته في أي وقت وهو الأمر الذي سيسهم في حذر الأطفال.



-امنع استخدامهم العانف أثناء الأوقات العائلية، كوقت الغداء والعشاء والمذاكرة والحديث مع الأم أو الأب.



-منع إستخدام الهاتف قبل النوم، فلمساعدة طفلك على النوم يجب أن تبقى الأجهزة خارج غرفة النوم طوال الليل.



- يجب أن يفهم الطفل إن حمل الهاتف المحمول ليس حقًا، إنه امتياز، لذلك قم بتشجيع استخدام الهواتف المحمولة عن طريق ربط الامتيازات الرقمية بمسؤوليات، لذلك علّم طفلك انه يجب أن يكون ناضجًا بما يكفي لحمل الهاتف الذكي.

