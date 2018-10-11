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منوعات

اعتقال مُسن فى اليابان بسبب حبة عنب

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 07:04 م
صورة لعجوز ياباني
صورة لعجوز ياباني
محمد علي
قبضت الشرطة اليابانية على عجوز في الـ 73 من العمر، في مدينة فوكوكا لتناوله حبة عنب واحدة من أحد المحلات لبيع الفاكهة، .

وذكرت صحيفة جابان تايم أن المتهم يسير أمام المتجر والتهم حبة عنب واحدة، قيمتها 55 ينًا يابانيًا (الين يساوي 1% من الدولار)، وعلى الفور أمسك به مدير المتجر وسلمه للشرطة.

ويبدو مبلغ الـ 55 ينا سعرا غاليا، ولكنه ليس بغريب في اليابان.

ونفى المتهم أن يكون هو المسؤول عن قشور العنب، التي عثر عليها سابقا، ولو ثبت ذلك يكون قد تسبب في خسارة تصل إلى 1000 ين للمكان.

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