من هم الأبطال الفدائيون المكرمون مِن الرئيس السيسي اليوم؟

خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي عُقدت صباح اليوم الخميس بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، شهدت الندوة عرض فيلم تسجيلي بعنوان أجيال النصر، وبعد عرض الفيلم قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم اثنين من قادة حرب أكتوبر.

كان على رأس المكرمين الفريق يوسف عفيفي قائد الفرقة 19 مشاة إبان حرب أكتوبر من عام 1973، بالإضافة لتكريم اللواء أركان حرب الراحل باقي زكي والتي تسلمتها زوجته السيدة عواطف نجيب إسكندر، كما كرم الرئيس البطل المقاتل محمود محمد مبارك، أحد مصابى عمليات مكافحة الإرهاب فى سيناء.

لكن السؤال هنا ماذا فعل هؤلاء المكرمون وما أدوارهم البطولية التي كرمهم السيسي عنها.



الفريق يوسف عفيفي كان الفريق يوسف عفيفي وقت حرب أكتوبر لا يزال برتبة عقيد وكان قائد الفرقة 19 مشاة إبان حرب أكتوبر عام 1973، حيث قدمت هذه الفرقة أدوارا بطولية كبيرة وكانت من أوائل الفرق التي عبرت قناة السويس يوم السادس من أكتوبر.

واستطاع وقت حصار السويس أن يمد عددا من الفدائيين بالأسلحة والذخائر التي نقلها من شرق القناة إلى غربها، في محاولة لمنع حصار القوات الإسرائيلية لمدينة السويس يوم 24 أكتوبر من عام 1973، تلك الجهود التي كان لها أثر كبير في منع احتلال القوات الإسرائيلية للسويس.

وخلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة صباح اليوم قدم الفريق يوسف عفيفي كتابا يحمل عنوان "رجال الفرقة 19 مقاتلون فوق العادة.. حقيقة عارية" للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعدما ألقى كلمته خلال الندوة التثقيفية التاسعة والعشرين للقوات المسلحة.

وبعد حرب أكتوبر عين عفيفي نائبا لرئيس هيئة عمليات القوات المسلحة عام 1974 ، وعين ملحقا عسكريا بموسكو من عام 1975 وحتى عام 1978 ، ثم عين قائدا للجيش الثالث الميداني من عام 1978 وحتى 1979 ، كما عين مساعداً لوزير الدفاع ورئيسا لهيئة البحوث العسكرية عام 1980.

وفي يناير من عام 1981 عين محافظا لمحافظة البحر الأحمر وحتى مايو 1991، ثم محافظاً للجيزة من مايو 1991 حتى مايو 1993، شهد مع بداية تعيينه محافظا للبحر الأحمر عام 1981 مرحلة جديدة من الإنجازات حيث كان له الفضل الأول في تحويل منطقة البحر الأحمر النائية والطاردة للسكان إلي واحدة من أهم وأشهر المنتجعات السياحية في مصر، ووضعها علي خارطة السياحة العالمية.



اللواء باقي زكي ومن بين المكرمين أيضاً اللواء أركان حرب الراحل باقى زكى يوسف صاحب فكرة استخدام طلمبات المياه لإزالة الساتر الترابى فى حرب أكتوبر، وتسلمتها عنه قرينته السيدة عواطف نجيب إسكندر.

وكانت فكرة اقتحام خط بارليف بمضخات المياه تراود اللواء باقي يوسف منذ عام 1969، واستطاع يوسف أن يقنع قياداته حيث أعجبت الفكرة قائد الجيش الثالث فطلب منه إعداد تقرير فني عن فكرته وكيفية تنفيذها، وقد نال هذا التقرير إعجاب الرئيس عبد الناصر، الذي أمر بدراستها وتجربتها.

وقام زكى يوسف بتصميم مدفع مائي فائق القوة لقذف المياه، في إمكانه أن يحطم ويزيل أي عائق أمامه أو أي ساتر رملي أو ترابي في زمن قياسي قصير وبأقل تكلفة ممكنة مع ندرة الخسائر البشرية.



تجربة الفكرة وقامت إدارة المهندسين بالعديد من التجارب العملية والميدانية للفكرة زادت على 300 تجربة اعتبارًا من سبتمبر عام 1969، حتى تم القيام ببيان عملي في يناير عام 1972 بجزيرة البلاح بالإسماعيلية، حيث تم فتح ثغرة في ساتر ترابي أقيم ليماثل الساتر الموجود على الضفة الشرقية للقناة، وعلى ضوء النتائج المرصودة تم إقرار استخدام فكرة تجريف الرمال بالمياه المضغوطة كأسلوب عملي لفتح الثغرات في الساتر الترابي شرق القناة في عمليات العبور المنتظرة.

وتم استيراد طلمبات المياه من إنجلترا وألمانيا بحجة استخدامها في عمليات إطفاء الحرائق، والتنمية الزراعية، وفي يوم 6 أكتوبر، نجحت الفكرة نجاحًا باهرا خلال المعركة، فقد تم الانتهاء من فتح أول ثغرة في الساتر الترابي الساعة السادسة من مساء يوم العبور، بعد أربع ساعات، ووصلت الخسائر البشرية إلى 87 فردا وهو أقل بكثير من الحلول الأخرى المقترحة.

