حكم قضاء الصلاة المتروكة لعذر

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية، إن من أفضل الأعمال التى يفعلها الإنسان فى حياته أداء الصلاة فى وقتها.



وأضاف ممدوح ، فى إجابته على سؤال « ما حكم صلاة الفوائت؟»، أن صلاة الفوائت التى تركها الإنسان بعذر أو من غير عذر يجب عليه ان يقضيها اما التى بعذر وردت فى الحديث الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فعموم العلماء قالوا على وجوب قضاء الفرائض لمن تركها تهاون.



وأشار الى أن ضابط العجز عن القيام إذا كنا المصلى عاجزا عن القيام فى الفريضة فيجوز له أن يجلس ولا ينقص من أجله شئ والعجز يكون أما حقيقا اى عجز فعلى كمن يريد ان يقوم ولا يستطيع ان يقوم أو عجزا حكميا فمن الممكن أن يقف لكنه عندما يقف يشعر بتعب شديد فى القيام فهذه تكون مشقة ظاهرة.