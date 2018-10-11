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أخبار العالم

صحيفة يونانية تكشف عن تطور هام بخصوص ترسيم الحدود الاقتصادية مع مصر

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 06:53 م
صدى البلد
شادي عبدالله
ذكرت صحيفة أنا كاثيميريني اليونانية أن القاهرة وأثينا تقتربان من ترسيم الحدود الاقتصادية قبل نهاية 2018، حيث قالت مصادر حكومية يونانية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس اتفقا على ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الذي جمعهما مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، في جزيرة كريت، الأربعاء الماضي.

وأضافت الصحيفة أن قضية ترسيم الحدود الاقتصادية بين اليونان ومصر كانت حاضرا على هامش الاجتماع الذي كان السادس بين القادة الثلاثة، فيما تعارض تركيا ما تهدف إليه الدول الثلاث من تشكيل تحالف للطاقة، وقامت مقاتلات تركية من طراز إف -16 بالتحليق فوق جزيرة يونانية قبل الاجتماع الثلاثي، لأن أنقرة تزعم أن قبرص ليس من حقها استغلال الغاز الطبيعي داخل المنطقة الاقتصادية لأنها تجاهلت حقوق من تسميهم بالقبارصة الأتراك.

وأوضحت الصحيفة اليونانية أن تسيبراس والسيسي أكدا بشدة على دعمهما لنيقوسيا، وقال تسيبراس: "لقد عبرنا بوضوح عن دعمنا لقبرص في جهودها للاستفادة من حقوقها السيادية المستمدة من القانون الدولي"، فيما حث الزعماء الثلاثة تركيا على الكف عن القيام بأنشطة غير مشروعة داخل المياه الإقليمية القبرصية.

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