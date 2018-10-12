هل يجب الوضوء فى الاغتسال من الجنابة؟ الإفتاء تجيب

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية، إن الإنسان يحتاج إلى الاغتسال إذا كان جنبا ، ومكلف شرعا أن يغتسل بنية رفع الحدث الأكبر وهي الجنابة، مضيفا أن الوضوء يندرج في الغسل.



وأضاف ممدوح ، فى إجابته على سؤال « هل يجب الوضوء فى الإغتسال من الجنابة ؟»، أن الحدث الأصغر أمر اعتباري يمنع من صحة الصلاة، مضيفا أن الغسل يكفي عن الوضوء في الصلاة، بعد تعميم الجسد الأكبر بالماء، وهذا يتعلق بالغسل الواجب من أجل الصلاة.



وأشار الى أن الغسل سُنة حيث ورد فى الأحاديث التى ورد فيها غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدم أعضاء وضوئه فى الغسل من الجنابة أما أن يتوضأ أثناء الغسل فهذا ليس واجبا لأن الغسل يتضمن الوضوء.