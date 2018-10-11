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مواطنون بلا وطن.. الحصاد المُر لجرائم ميليشيات الحوثى فى اليمن.. فيديو

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 06:53 م
معاناة الشعب اليمني
معاناة الشعب اليمني
أسامة علي
عرضت فضائية سكاى نيوز عربية تقريرا عن عمليات التهجير القسرى التى تسببت بها مليشيات الحوثي لأهل اليمن فأصبحوا مواطنين بلا وطن.

وأضاف "معمور" أحد أطفال اليمن الذى ترك موطنه بسبب الألغام التي زرعها الحوثيون، أنه كان يرعى الغنم ووجد لغما أرضيا فالتقطه فرحا به ولكن اللغم انفجر فى يده فبترها.

من جانبه أوضح "أحمد" أن مليشيات الحوثى قامت بتهجير قريته والقرى المجاورة لها قسريا، وأثناء عمليات التهجير أنفجر لغما به فأصبح قعيدا، لافتا إلى أن ابنتيه تتحملان مشقة خدمته.

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