ندوة للتوعية بمرض فيروس سي بمركز أورام الفيوم..صور

نظم مركز أورام الفيوم ندوة للتوعية بمرض فيروس سي؛ وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون بين كلية الطب جامعة عين شمس وجامعة الفيوم.بحضور الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام والدكتورة دينا الحادقة المدير التنفيذي للمركز والدكتورة نجلاء الشربيني الاستاذ بكلية طب الفيوم ؛ والدكتورة وجيدة أنور أستاذ بطب عين شمس ؛ و عبد الفتاح سرور رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والدكتور عماد بليدي مدير إدارة اطسا التعلمية والإذاعية إيناس عبد العزيز من إذاعة شمال الصعيد .



وأكد الدكتور صلاح ابو طالب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام، أهمية توعية الشباب من مرض فيروس سي، وطالب مديرية التربية والتعليم والجامعات بضرورة توعية الشباب في المراحل التعلمية المختلفة؛ للوقاية من الفيرس من خلال عقد ندوات في المدارس التعلمية ؛ ومراكز الشباب ؛ والوحدات المحلية بالقرى.



كما أشارت الدكتورة وجيدة انور استاذ بطب عين شمس ورئيس الاتحاد النوعي لجمعيات تطوير النظام الصحي إلى دعم الاتحاد لمبادرة رئيس الجمهورية؛ للوقاية من فيروس سي من خلال التخصصات الصحية في المدارس بمراحل التعليم المختلفة ؛ وتقديم دورات تدريبية صحيه من خلال زيارات للقري والمراكز وبناء كوادر قادرة علي وعي المجتمع الفيومي بخطورة مرض فيرس C والوقاية منه.



وقالت الدكتورة نجلاء الشربيني الأستاذ بكلية طب الفيوم؛ إن هناك تنسيق تقوم به في كلية الطب بجامعة الفيوم للوقاية من فيروس سي من خلال الدور المجتمعي للجامعة؛ مشيرة الى أنها تبذل قصارى جهدها لدعم مبادرة رئيس الجمهورية.



