لجنة تحقيق مشتركة بين تركيا والسعودية لكشف لغز اختفاء جمال خاشقجي

أعلنت الرئاسة التركية تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن أسباب اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول.



وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء إن هذا القرار جاء عقب طلب السعودية بتشكيل مجموعة العمل.



يذكر أن السعودية تقدمت بطلب بتكوين مجموعة عمل مشتركة بين البلدين للتحقيق في ملابسات حادث إختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي.