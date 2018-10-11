عالم أزهرى لـ الأوصياء على اليتامى: استثمروا أموالهم ..فيديو

طالب الشيخ رمضان عفيفى، من علماء الأزهر، الأوصياء على الأيتام، بالعمل على الاستثمار فى أموالهم حتى تكثر، مضيفا: "لو عندك يتيم لازم تشغل فلوسهم حتى تزيد ولا تنفذ من إخراج الزكاة".



وأضاف، عفيفى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن النبي قال (من كان عنده يتيم فليعمل له فى ماله حتى لا تأكله الصدقة) أو كمال قال النبي، منوها أن هذا أفضل لهذا المال حتى لا ينتهى بعدما يكبر هذا اليتيم.



وأشار إلى أن كفالة اليتيم مأمورين بها شرعا ووصى بها النبي حين قال (أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة).