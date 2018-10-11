صحة أسوان تنظم دورة تدريبية عن أمراض الحميات الشائعة .. صور

نظمت مديرية الصحة بأسوان دورة تدريبية عن أمراض الحميات الشائعة، وطرق عناية المرضى وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة.



وقد ضمت الدورة التدريبية أعضاء التمريض من مستشفيات الحميات على مستوي محافظة أسوان وذلك تحت إشراف تحت إشراف سهام ابراهيم مديرة التمريض بالمديرية، وماجدة عبد الدايم مشرفة التمريض بمسشفي حميات أسوان.



وقد استمرت الدورة التدريبية ثلاثة أيام بمستشفى حميات أسوان, وفي نهاية الدورة تم توزيع شهادات للمتدربين الذين حضروا خلال أيام التدريب.