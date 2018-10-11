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محافظات

صحة أسوان تنظم دورة تدريبية عن أمراض الحميات الشائعة.. صور

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:24 م
صحة أسوان تنظم دورة
صحة أسوان تنظم دورة تدريبية عن أمراض الحميات الشائعة .. صور
شاذلى عبد الفتاح
نظمت مديرية الصحة بأسوان دورة تدريبية عن أمراض الحميات الشائعة، وطرق عناية المرضى وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة.

وقد ضمت الدورة التدريبية أعضاء التمريض من مستشفيات الحميات على مستوي محافظة أسوان وذلك تحت إشراف تحت إشراف سهام ابراهيم مديرة التمريض بالمديرية، وماجدة عبد الدايم مشرفة التمريض بمسشفي حميات أسوان.

وقد استمرت الدورة التدريبية ثلاثة أيام بمستشفى حميات أسوان, وفي نهاية الدورة تم توزيع شهادات للمتدربين الذين حضروا خلال أيام التدريب.
صحة أسوان تنظم دورة تدريبية عن أمراض الحميات الشائعة.. صور
صحة أسوان تنظم دورة تدريبية عن أمراض الحميات الشائعة.. صور
صحة أسوان تنظم دورة تدريبية عن أمراض الحميات الشائعة.. صور
صحة أسوان تنظم دورة تدريبية عن أمراض الحميات الشائعة.. صور

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