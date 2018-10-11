ديبالا يقود هجوم الأرجنتين أمام العراق في افتتاح البطولة الرباعية بالسعودية

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني المؤقت لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم تشكيل راقصي التانجو لمواجهة العراق، في البطولة الرباعية الودية التي تقام في السعودية.



ويقود باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي هجوم التانجو في هذه المباراة، بينما يغيب النجم ليونيل ميسي عن الأرجنتين بعدما اعتذر عن اللعب الدولي حتى نهاية عام 2018 الجاري.



وجاء تشكيل الأرجنتين كالآتي:



المرمى: سيرجيو روميرو.



الدفاع: بيوتوس – بيزيلا – فونس موري – أكونا.



الوسط: فاسكيز – باريديس – ميزا – دي بول.



الهجوم: مارتينيز – باولو ديبالا.



وتلتقي الأرجنتين ضد البرازيلي في السوبر كلاسيكو خلال البطولة الودية في السعودية يوم الثلاثاء المقبل.