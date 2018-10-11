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أخبار البلد

تنظيم الاتصالات: عدم تأثر خدمات الإنترنت في مصر بتحديثات آيكان

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:33 م
آيكان
آيكان
أ ش أ
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدم تأثر خدمات الإنترنت في مصر بتحديثات هيئة الإنترنت والأرقام المخصصة (آيكان).

وذكر الجهاز -في بيان اليوم الخميس- أنه قام خلال الشهور الماضية بالتنسيق اللازم مع مقدمي خدمات الإنترنت المعنيين ومراجعة الإرشادات الفنية الصادرة من آيكان في الشأن الخاص بتحديثات نظام أسماء النطاقات المؤمنة، وتم التأكد من عدم تأثر الخدمة في مصر بهذه التحديثات.

كانت هيئة آيكان أعلنت في وقت سابق بأنها ستقوم اليوم الخميس 11 أكتوبر 2018 ببعض التحديثات الخاصة بنظام أسماء النطاقات المؤمنة وبالأخص رموز التشفير المتعلقة بهذا النظام، وأنه من المحتمل أن تتأثر نسبة قليلة لا تتعدى 1% من مستخدمي خدمات الانترنت عالميًا بهذه التحديثات.

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