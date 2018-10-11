ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

كثافة مرورية بمحيط جامعة عين شمس بسبب حفل محمد نور ورشاد.. صور

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:36 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
شهد محيط جامعة عين شمس، كثافة مرورية امتدت من ميدان العباسية، حتى مقر وزارة الدفاع، بسبب مشاركة الآلاف من الطلاب في الحفل الذي نظمته كلية التجارة.

وأحيا الحفل كل من الفنان محمد نور، والفنان محمد رشاد، وسط تفاعل كبير من جانب الطلاب، الذين حرصوا على حضور الحفل من جميع الكليات بالجامعة.

ونظمت كلية التجارة جامعة عين شمس، الحفل بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وترحيبا بطلاب الكلية الجدد.
كثافة مرورية بمحيط جامعة عين شمس بسبب حفل محمد نور ورشاد.. صور
كثافة مرورية بمحيط جامعة عين شمس بسبب حفل محمد نور ورشاد.. صور
كثافة مرورية بمحيط جامعة عين شمس بسبب حفل محمد نور ورشاد.. صور
كثافة مرورية بمحيط جامعة عين شمس بسبب حفل محمد نور ورشاد.. صور

ترشيحاتنا

مفاجأة.. محمد صلاح يقترب من مجاورة ميسي في برشلونة

أجيري يعلق على قرار اتحاد الكرة باعتبار لاعبي شمال أفريقيا محليين

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة الأهلي القادمة

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة وجود حرب فنية مع عمرو دياب

بارمانو .. هكذا خدعت الهند المخابرات الأمريكية ونفذت التجربة النووية

البحرين تعلن موعد حصولها على 4 مليارات دولار كدعم من دول الخليج

صحيفة تونسية: علي معلول يعود إلى الملاعب قريبا

كأس مصر بعنوان الزمالك وقيادة فنية مصرية آخر 5 سنوات باستثناء فيريرا

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

شاهد.. 10 رسائل من السيسي للمصريين فى الندوة التثقيفية.. أهمها حول هشام عشماوي

بكري: فايزة أبو النجا كشفت تمويلا أجنبيا مشبوها بـ 1.2 مليار جنيه فى2011

قبل لقاء منية سمنود.. مواجهتان لا ينساهما جمهور الزمالك في بطولة كأس مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور

فيديو

توفيق عكاشة ينفعل على أحد أفراد برنامجه: انت قارفنى يا أخي اقعد
مفيدة شيحة: لهذا السبب أفضل الشعر القصير منذ بداياتي.. فيديو
مفيدة شيحة: فخورة إن بنتي عندها21 سنة ومش باين عليّ.. فيديو
تقرير حول جزيرة فرعون وقلعة صلاح الدين بـ طابا..فيديو
عماد متعب يكشف معلومات جديدة لأول مرة عن زوجته يارا نعوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟