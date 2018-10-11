كثافة مرورية بمحيط جامعة عين شمس بسبب حفل محمد نور ورشاد.. صور

شهد محيط جامعة عين شمس، كثافة مرورية امتدت من ميدان العباسية، حتى مقر وزارة الدفاع، بسبب مشاركة الآلاف من الطلاب في الحفل الذي نظمته كلية التجارة.



وأحيا الحفل كل من الفنان محمد نور، والفنان محمد رشاد، وسط تفاعل كبير من جانب الطلاب، الذين حرصوا على حضور الحفل من جميع الكليات بالجامعة.



ونظمت كلية التجارة جامعة عين شمس، الحفل بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وترحيبا بطلاب الكلية الجدد.