الصين: التدابير المضادة للتعريفات الجمركية لا تستهدف التدخل في شئون أمريكا

صرح المتحدث باسم وزاره التجارة الصينية "قاو فنغ" اليوم /الخميس/ بأن التدابير التي اتخذتها الصين ردا على التعريفات الجمركية الأمريكية تستهدف الدفاع عن مصالحها، وحماية التجارة متعددة الأطراف، وليس التدخل في الشؤون الداخلية الأمريكية.



وقال فنغ –في تصريحات اليوم تعليقا على ما أثير بأن التدابير التي اتخذتها الصين تستهدف التدخل في الشؤون الداخلية الأمريكية- "إن نية الصين للحفاظ على التنمية الصحية للعلاقات الصينية الأمريكية لم تتغير، كما أن التمسك بالدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للصين لن يتغير أيضا".



وردا على اتهامات بمحاولة التأثير على قادة الأعمال الأمريكيين، أكد فنغ أن الشركات والمشاريع الأمريكية هم دائما موضع ترحيب في الصين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "التنمر والضغط الشديد" من جانب الولايات المتحدة لن يكون مجديا، وإن تصاعد الاحتكاك التجاري لن يساعد في تسوية الخلافات.



وتابع فنغ "من الطبيعي أن تكون هناك درجة معينة من المنافسة بين الصين والولايات المتحدة باعتبارهما الاقتصادين الأكبر في العالم"، معربا عن أمله ألا يسيء الجانب الأمريكي الحكم على الوضع وأن يحاول حل الخلافات الاقتصادية والتجارية الثنائية من خلال الحوار والمشاورات على أساس المساواة والاحترام المتبادل.