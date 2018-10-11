إيهاب سمرة: مصر بدأت في جني ثمار النجاح الاقتصادي

قال إيهاب سمرة، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية بدأت في جني ثمار النجاح الاقتصادي بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.



وأضاف "سمرة"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، أن التقرير الصادر عن مجلة "ذى إيكونوميست" البريطانية يشهد بأن الاقتصاد المصري يتحسن بصورة كبيرة، وأن المعوقات والسلبيات التي كانت تقف عائقا أمام التحسن الاقتصادي أصبحت أقل من ذي قبل.



وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مؤشرات التحسن الاقتصادي بدأت حين تم اتخاذ قرار تعويم الجنيه، معقبا: «بعد تعويم الجنيه اتضحت الصورة ولم يعد هناك نوع من الاقتصاد المزور بمعني أن الدولار بقيمة وإحنا نعلنه بقيمة».

