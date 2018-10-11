بارمانو .. هكذا خدعت الهند المخابرات الأمريكية ونفذت التجربة النووية



وتبدأ أحداث الفيلم بعرض كلمة "الهند 1988"، وهو العام الذي شهد إجراء نيودلهي خمس تجارب نووية، معلنة بذلك دخولها إلى النادي النووي.



ويقول مخرج الفيلم إن فكرته مستوحاة من أحداث حقيقية، لكن مع تعديلات كثيرة، لأسباب عسكرية وأخرى تتعلق بجعله ملائما لأسلوب سينما بوليوود.



ويبدأ الفيلم قصته من عام 1995 حيث يطرح مهندس نووي خطة للتعجيل بإجراء تجربة نووية عسكرية، للوقوف في وجه الجيران الأقوياء، مثل باكستان والصين، خاصة أن الأخيرة أتمت أكثر من 40 تجربة تفجير نووية.



لكن طرح المهندس النووي قوبل بنوع من الازدراء والسخرية من جانب الوزراء، إلى أن منحه مسؤول فرصة أخرى، وأعطاه الضوء الأخضر لبدء المشروع. لكن المخابرات الأمريكية رصدت تحضير الاختبار وأجهضته.



في عام 1998، تغيرت الحكومة الهندية وجاء رئيس وزراء جديد منح المهندس فرصة أخرى، حيث يخطط الهنود خطة للعبور نحو النادي وتجاوز مراقبة المخابرات الأمريكية، عبر قمر صناعي تجسسي، فراحوا يجهزون لتنفيذ التجربة النووية، في الأوقات التي لا يمر فيها القمر فوق الهند، أي "الساعات العمياء".



وعندما انتاب الأمريكيون الشك من تحركات الجيش الهندي، بدأوا في تشغيل قمرين للمراقبة، ورغم صعوبة المهمة، إلا أن الهنود وجدوا حلا لذلك.



وبحسب القناة، تمثل الحل الهندي في تضليل الولايات المتحدة، عن طريق افتعال أزمة مع باكستان، حيث استنفرت الهند قواتها صوب الحدود مع باكستان في كشمير، لتندلع أزمة سياسية كبرى بين البلدين، جعلت المخابرات الأمريكية توجه أقمارها الصناعية التي كانت تراقب التجربة النووية إلى منطقة كشمير حيث النزاع الهندي الباكستاني.



ولم تضيع الهند الفرصة بعد أن أشغلت المجتمع الدولي بالأزمة، لتنطلق وتكمل تجربتها، بعيدا عن أعين الولايات المتحدة، لتفاجئ العالم بدخولها للنادي النووي.



أطلقت السينما الهندية بوليود على موقع "نيتفليكس" فيلم "بارمانو" الذي يكشف كيفية قيام السلطات الهندية بخداع المخابرات الأمريكية من أجل تنفيذ تجربة اختبار للسلاح النووي الذي أدخل الهند نادي الدول النووية.وبحسب قناة "سكاي نيوز"، يروي فيلم "بارمانو" قصة عملية سرية معقدة نفذتها الهند، من أجل إجراء اختبار السلاح النووي، بعيدا عن عيون المخابرات المركزية الأمريكية، التي تراقب كل شيء فوق كوكبنا، لكنها فشلت فشلا ذريعا في الهند.وكان من المقرر أن يطلق الفيلم في ديسمبر 2017، لكن جرى تأجيله وأطلق على موقع "نيتفليكس" في موسم صيف 2018.