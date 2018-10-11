ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

وزير الرياضة يطلق دوري مراكز الشباب في نسخته السادسة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:40 م
صدى البلد
ريهام بكير
أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، دوري مراكز الشباب لكرة القدم، على مستوى الجمهورية فى نسخته السادسة موسم 2018 -2019، وكذا أعلن عن النسخة الأولى لدوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية، بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

قال الدكتور أشرف صبحي: "إن مراكز الشباب شيء أصيل في رؤيتنا وخطتنا ونضع مراكز الشباب على رأس الأولويات، فمراكز الشباب النبض والشريان الطبيعي للمجتمع المصري، ونعمل حاليًا على تحسين إدارة مراكز الشباب ونحافظ على ما تم إنجازه من أجل بناء الإنسان المصري المتمثل في الشباب".

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن دوري مراكز الشباب يسهم بشكل كبير في استيعاب طاقات الشباب على مستوى الجمهورية، ويعمل على تفريغ طاقاتهم الإيجابية وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة، وتوسيع قاعدة الممارسين لرياضة كرة القدم.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن المرحلة الأولي لدوري مراكز الشباب يشارك بها عدد (19) محافظة، ويبلغ إجمالي المراكز المشاركة في المرحلة الأولي (451) مركز شباب، مبينًا أن الدوري سينطلق 21 أكتوبر 2018، ونهائي المحافظة 19 مارس 2019.

أوضح وزير الرياضة أن مباريات الدوري ستتم يومي الأحد والأثنين من كل أسبوع، مبينًا أن محافظات المرحلة الأولى القاهرة، الجيزة، القليوبية، دمياط، الإسكندرية، الإسماعيلية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الفيوم، المنوفية، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، علاوة على محافظة قنا.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى المرحلة الثانية يشارك بها عدد (5) محافظات بورسعيد، السويس، مرسي مطروح، شمال سيناء، بالإضافة إلى محافظة الوادي الجديد بإجمالي (98) مركز شباب، لافتًا إلى انطلاق المرحلة سيتم يوم الأحد 18 نوفمبر 2018 ونهائي المحافظة 13 مارس 2019.

لفت الدكتور أشرف صبحي أن المرحلة الثالثة يشارك بها عدد (3) محافظات جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان، بإجمالي (41) مركز شباب، مشيرًا إلى أن انطلاق المرحلة 19 ديسمبر 2018 ونهائي المحافظة 4 مارس 2019.

حضر اللقاء خالد كامل المشرف العام على دورى مراكز الشباب، الناقد الرياضي عصام شلتوت، والناقد الرياضي كمال عامر، والناقد والمعلق الرياضي أشرف محمود، ومساعدي ومعاوني وزير الشباب والرياضة، ومحمد غريب مدير عام البرامج البدنية بالوزارة والمدير التنفيذي للدوري، بالإضافة إلى وكلاء ومديري مديريات الشباب والرياضة من محافظات الجمهورية.

ترشيحاتنا

فاتورة عشاء لـ 7 أفراد بمليون جنيه.. استفزاز لا يصدق.. تعرف على مكان صدورها

لأول مرة.. الهضبة يهادي نفسه فى عيد ميلاده.. تعرف على هداياه فى الماضي

هانى الناظر يحذر من استخدام صبغات الشعر ويحدد البديل الآمن.. فيديو

بارمانو .. هكذا خدعت الهند المخابرات الأمريكية ونفذت التجربة النووية

تطورات جديدة في التحقيق مع محمد صلاح لاستخدام المحمول أثناء القيادة

بسبب الأميرة ديانا.. خلافات تضرب العائلة المالكة البريطانية قبل زفاف أوجيني

رسميا .. اتحاد الكرة سدد غرامات الزمالك للفيفا لمنع خصم النقاط

لاعب منتخب مصر يكشف حقيقة الخلاف مع محمد صلاح وتريزيجيه

عدالة السماء.. وفاة لص أثناء سرقة محل حلاقة فى البساتين.. فيديو

تغييرات بالجملة فى تشكيل منتخب مصر أمام سوازيلاند.. تعرف عليها

توفيق عكاشة يبدأ أولى حلقات برنامجه بالقرآن ويسب منتقديه على الهواء

أعراض مرض تامر حسنى وأسبابه وطرق علاجه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور

فيديو

توفيق عكاشة ينفعل على أحد أفراد برنامجه: انت قارفنى يا أخي اقعد
مفيدة شيحة: لهذا السبب أفضل الشعر القصير منذ بداياتي.. فيديو
مفيدة شيحة: فخورة إن بنتي عندها21 سنة ومش باين عليّ.. فيديو
تقرير حول جزيرة فرعون وقلعة صلاح الدين بـ طابا..فيديو
عماد متعب يكشف معلومات جديدة لأول مرة عن زوجته يارا نعوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟