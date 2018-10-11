وزير الرياضة يطلق دوري مراكز الشباب في نسخته السادسة

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، دوري مراكز الشباب لكرة القدم، على مستوى الجمهورية فى نسخته السادسة موسم 2018 -2019، وكذا أعلن عن النسخة الأولى لدوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية، بمركز التعليم المدني بالجزيرة.



قال الدكتور أشرف صبحي: "إن مراكز الشباب شيء أصيل في رؤيتنا وخطتنا ونضع مراكز الشباب على رأس الأولويات، فمراكز الشباب النبض والشريان الطبيعي للمجتمع المصري، ونعمل حاليًا على تحسين إدارة مراكز الشباب ونحافظ على ما تم إنجازه من أجل بناء الإنسان المصري المتمثل في الشباب".



أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن دوري مراكز الشباب يسهم بشكل كبير في استيعاب طاقات الشباب على مستوى الجمهورية، ويعمل على تفريغ طاقاتهم الإيجابية وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة، وتوسيع قاعدة الممارسين لرياضة كرة القدم.



وشدد وزير الشباب والرياضة على أن المرحلة الأولي لدوري مراكز الشباب يشارك بها عدد (19) محافظة، ويبلغ إجمالي المراكز المشاركة في المرحلة الأولي (451) مركز شباب، مبينًا أن الدوري سينطلق 21 أكتوبر 2018، ونهائي المحافظة 19 مارس 2019.



أوضح وزير الرياضة أن مباريات الدوري ستتم يومي الأحد والأثنين من كل أسبوع، مبينًا أن محافظات المرحلة الأولى القاهرة، الجيزة، القليوبية، دمياط، الإسكندرية، الإسماعيلية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الفيوم، المنوفية، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، علاوة على محافظة قنا.



أشار وزير الشباب والرياضة إلى المرحلة الثانية يشارك بها عدد (5) محافظات بورسعيد، السويس، مرسي مطروح، شمال سيناء، بالإضافة إلى محافظة الوادي الجديد بإجمالي (98) مركز شباب، لافتًا إلى انطلاق المرحلة سيتم يوم الأحد 18 نوفمبر 2018 ونهائي المحافظة 13 مارس 2019.



لفت الدكتور أشرف صبحي أن المرحلة الثالثة يشارك بها عدد (3) محافظات جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان، بإجمالي (41) مركز شباب، مشيرًا إلى أن انطلاق المرحلة 19 ديسمبر 2018 ونهائي المحافظة 4 مارس 2019.



حضر اللقاء خالد كامل المشرف العام على دورى مراكز الشباب، الناقد الرياضي عصام شلتوت، والناقد الرياضي كمال عامر، والناقد والمعلق الرياضي أشرف محمود، ومساعدي ومعاوني وزير الشباب والرياضة، ومحمد غريب مدير عام البرامج البدنية بالوزارة والمدير التنفيذي للدوري، بالإضافة إلى وكلاء ومديري مديريات الشباب والرياضة من محافظات الجمهورية.