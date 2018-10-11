إعدام نصف طن مواد غذائية فاسدة بالشرقية .. صور

أعدمت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، 509 كجم أغذية مختلفة غير صالحة للاستخدام الآدمى، و610 لتر مستحضرات، و192 لتر خل، وذلك خلال عددًا من الحملات المكثفة على المنشآت الغذائية لضبط الأسواق.



وحررت الإدارة، 37 محضرًا للمنشآت الغذائية المخالفة، فيما تم سحب 60 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمي، كما تم مخاطبة الجهات المعنية لإتخاذ إجراءات غلق عدد 4 منشأة غذائية لوجود خطر داهم بهم علي الصحة العامة وعدم وجود ترخيص.



وشارك فى الحملات، مفتشو الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية فى مراكز ومدن "ههيا، وأبو حماد، وكفر صقر، وديرب نجم"، وذلك بناءً على تكليفات من الدكتور أحمد حسين خطاب مدير عام الطب الوقائي بصحة الشرقية، والدكتور باسم محمد نورالدين مدير مراقبة الأغذية بالمديرية.



وقال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن "حملات مراقبة الأغذية علي المنشآت الغذائية تأتي لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ووفقًا لخطة المديرية ضمانًا لسلامة الغذاء، خاصة فترة بدء العام الدراسي الجديد حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وصحة وسلامة أبنائهم".