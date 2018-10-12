منح من جامعة القاهرة للدراسة بالجامعات الأمريكية

أعلنت لجنة التبادل التعليمى والثقافى بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر بهيئة فولبرايت، عن فتح باب التقديم للمنح لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.



وأشارت الهيئة فى بيان موجه للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إلى أن البرامج التى تقدمها الهيئة تهدف إلى تنمية القدرات المهنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا المصرية المانحة لدرجة البكالوريوس والليسانس، من خلال الحصول على منحة لمدة 10 أسابيع فى بعض الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية.



يذكر أن المنحة المقدمة تشمل تكلفة الإقامة ، والسفر من وإلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التأمينات الصحية.