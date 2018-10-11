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فن

سميرة أحمد تكشف تطورات حالتها الصحية بعد خضعوها لعملية جراحية

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:22 م
صدى البلد
أحمد البهى
طمأنت الفنانة القديرة سميرة أحمد جمهورها بعد إجرائها عملية جراجية فى عينها ، حيث أكدت فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " انا بخير وبصحة جيدة ، إلا أن الأطباء لم يسمحوا لها حتى الآن بأن تمارس حياتها اليومية بشكل طبيعى .

كانت سميرة أحمد قد أجرت عملية جراحية ناجحة فى عينها، بعدما نصحها الأطباء بإجرائها عقب الفحوصات الطبية.

من ناحية أخرى كانت سميرة احمد قد بدأت التحضيرات لمسلسلها الجديد " بالحب هنعدى " قبل خضوعها لعملية جراحية ، ويشارك فى بطولته حسن يوسف ورانيا فريد شوقى .

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