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أخبار العالم

قناة أمريكية: أردوغان يخضع لترامب.. وإطلاق سراح القس المعتقل خلال أيام

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:26 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام أمريكية إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خضع للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برونسون.

وأوضحت قناة "إن بي سي" الأمريكية أن الجانبين الأمريكي والتركي توصلا لاتفاق سري حول إطلاق سراح القس الأمريكي المعتقل، مؤكدة أن تركيا ستطلق سراحه خلال الأيام القادمة.

واعتقلت السلطات التركية القس الأمريكي منذ نحو عامين واتهمته بالمشاركة في محاولة الانقلاب على الرئيس التركي التي جرت في عام 2016.

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